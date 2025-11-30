“บิ๊กป้อม“ จัดทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง วาง “ธรรมรักษ์” คุมอีสาน “ตรีนุช-บิ๊กณัฐ” ดู กลาง-ตะวันออก-ตะวันตก “สุรเดช-สามารถ” ดูแลเหนือ “นิพันธ์-อนุมัติ” คุมใต้ “วัน-” ดูสนาม กทม.
30 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงนามคำสั่ง พรรคพปชร.ที่ 62/2568
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลการเลือกตั้งแต่ละภาค เพื่อให้การบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์ทางการเมืองและนโยบายของพรรค
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ พรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1)(ข) จึงแต่งตั้งผู้ดูแลการเลือกตั้งแต่ละภาค ดังนี้
ผู้ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2. พล.ต.ยศวัจน์ นิมิตรภานนธ์ 3. นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ส่วน ผู้ดูแล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 1. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 2. นายภัครธรณ์ เทียนไชย 3. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
สำหรับ ผู้ดูแลภาคเหนือ 1. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ 2. นายสามารถ แก้วมีชัย และ ผู้ดูแลภาคใต้ 1. นายนิพันธ์ ศิริธร 2. นายอนุมัติ อาหมัด
ส่วน ผู้ดูแลสนาม กรุงเทพมหานคร 1. นายวัน อยู่บำรุง 2. น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น 3. ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช