“นายกฯหนู”ขีดเส้น 7 วันปชช.กลับบ้าน 14 วันหาดใหญ่ต้องสะอาด จ่อนำมาตรการที่เหลือเข้าครม.ศก.พรุ่งนี้ ยันงบไม่ติดขัดคุยผอ.สำนักงบฯแล้ว ชี้เยียวยาศพละ 2 ล้านตามเกณฑ์ บอกอดีตเคยสูงถึง 7 ล้าน
วันที่ 30 พ.ย. 2568 ที่โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ ภายหลังร่วมประชุมกับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลาและภาคธุรกิจ โดยใช้เวลาประชุมกว่า 3 ชั่วโมง ว่า
” ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหมดแล้ว เข้าสู่โหมดการฟื้นฟูเยียวยา รวมถึงเร่งจ่ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งไฟฟ้า และน้ำประปา รวมถึงเร่งทำความสะอาดเมืองให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด โดยเป้าหมายคือนำพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่กลับเข้าบ้านเรือนให้เร็วที่สุด ”
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้วันนี้ก็มารับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเพื่อเร่งเยียวยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจการช่วยเหลือต่างๆ ตนตั้งใจพาพวกท่านขึ้นรถตระเวนให้เห็นสภาพโดยรวมของเมืองหาดใหญ่ เพื่อที่ท่านจะได้มีไอเดียพอมาดำเนินการช่วยเหลือไม่ใช่ฟังแต่รายงาน ตนเชื่อว่าทุกท่านมีการตัดสินใจในความคิดของท่านหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังรับฟังประธานสภาหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และเรื่องของการท่องเที่ยวในหาดใหญ่ด้วย ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดีมากๆ บางอย่างเรามองข้ามไป เพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือคืนชีวิต คืนความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสงขลา รวมถึงพื้นที่ประสบภัยที่จังหวัดอื่นๆด้วย
เมื่อถามว่า เท่าที่ฟังยังมียังมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า นายกฯกล่าวว่า อุปสรรคตอนนี้คือหน้างาน กว้างมาก น้ำท่วมไม่มีแล้ว ไฟมาแล้ว น้ำประปาเริ่มเข้าแล้ว แต่ยังติดปัญหาเรื่องเบรคเกอร์ถูกไฟชอร์ตอยู่ในบ้าน ทำให้ชาวบ้านเข้าบ้านไม่ได้ ก็ต้องเร่งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ดำเนินการเร่งซ่อมแซม เพื่อให้จ่ายไฟเข้าไปได้เร็วที่สุด และน้ำประปาเริ่มทยอยจ่ายกลับคืนมาแล้ว ซึ่งตนได้มีแนวทางในการเร่งคืนน้ำประปาให้กับประชาชน
” ส่วนเรื่องขยะมูลฝอยต่างๆต้องเร่งดำเนินการ เราระดมเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆมาดำเนินการทั้งฝั่งกองทัพและหน่วยงานราชการ และผมได้อนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเทศบาลหาดใหญ่ได้ดำเนินการ ถ้าต้องมีการจัดหาผู้รับจ้าง มารับจ้างขนของออกไปจากหาดใหญ่ก็ขอให้ทำ เพื่อให้สิ่งของเหล่านี้พ้นไปจากตัวเมืองหาดใหญ่ ”
เมื่อถามว่า ตั้งเป้าหรือไม่ว่าจะเคลียร์พื้นที่ให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เมื่อไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนได้บอกนายกอบจ. ซึ่งเขาเป็นเพื่อนตนด้วยว่า 7 วันพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้าน 14 วันหาดใหญ่ต้องสะอาด นี่คือเป้าหมาย
ต่อข้อถามถึงมาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ นายกฯกล่าวว่า ทางเศรษฐกิจให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การคลังเป็นคนอธิบาย เพราะมันมีหลายเรื่องทั้งเรื่องพักดอก พักหนี้ เรื่องการหาเงินยืม หรือเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย มาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องการหาเงินยืมไม่มีดอกเบี้ยค่อยผ่อนใช้ใน 1 ปี เพื่อไปซ่อมแซมทรัพย์สินของตัวเอง และเพื่อไปฟื้นฟูรีเซ็ตชีวิตใหม่ประเภทละ 100,000 บาท และเรื่องของผู้เอาประกันที่เป็นสมาชิก สำนักงานประกันสังคมจะมาช่วยคนละครึ่งอย่างไรเป็นระยะเวลา 6 เดือน
เมื่อถามย้ำ นายกฯนั่งรถไปเห็นสภาพทุกบ้านทุกซอยในเมืองหาดใหญ่ พังเสียหายหมดเงินเยียวยา 9,000 บาทอาจจะไม่พอ นายกฯกล่าวว่า ไม่ใช่อาจจะไม่พอ ไม่พอแน่นอนต่อให้ 90,000 บาทก็ไม่พอ แต่เราก็ทำตามกฏหมายก่อน คือหลักการทุกหลังคาเรือนได้เงินเยียวยา และในกฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)มีเรื่องงบซ่อมแซมบ้านเรือนไม่เกิน 49,000 บาทต่อครัวเรือน โดยจะต้องทำการสำรวจ และตีมูลค่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังจะเร่งทำก็คือเรื่องของการจัดเงินยืมให้กับประชาชน
เมื่อถามอีกว่า จะเร่งรัดในการจ่ายเยียวยาได้ไวที่สุดเมื่อไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า งบประมาณเรื่องเยียวยาอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในวันที่ 1 ธ.ค.ตนจะประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งนายเอกนิติ จะนำเรื่องส่วนที่เหลือเข้ามาเป็นตัวเร่งงบประมาณ วันนี้เรามีทั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทุกคนเห็นสภาพเห็นความจำเป็นเร่งด่วนอยู่แล้วมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)อยู่ด้วย ฉะนั้นไปในทิศทางเดียวกัน พรุ่งนี้(1 ธ.ค.)ก็จะตีกรอบตรงไหนที่อนุมัติภายในวันอังคารนี้(2 ธ.ค.)ได้ก่อนก็จะอนุมัติไปและดำเนินการ ซึ่งตนได้พูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงบฯ แล้วว่าจะเอามาจากตรงไหน ถ้าติดตรงนี้จะไปเอาจากตรงไหน ตอนนี้ยังไม่มีในเรื่องของงบประมาณที่จะติดขัด
ต่อข้อถามว่า ที่ประชุมมีการประเมินว่าเศรษฐกิจหาดใหญ่จะเดินหน้าได้เมื่อไหร่ นายกฯ กล่าวว่า รายละเอียดจะให้ผู้ที่รับผิดชอบพูดดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องตัวเลข ทั้งนี้ ตนจะทำให้ดีที่สุดและเร่งฟื้นฟูให้เร็วที่สุด
เมื่อถามด้วยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้หากเปรียบกับเหตุการณ์สึนามิ เป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า อันนี้หนักกว่าถึงต้องดำเนินการโดยเร็ว
เมื่อถามถึงเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิต นายกฯ กล่าวว่า ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์รายละ 2 ล้านบาท เป็นไปตามระเบียบที่เรามีอยู่พยายามจะจัดให้มากที่สุด
ต่อข้อถามว่า ทำไมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตครั้งนี้จึงสูงกว่าในอดีตหลายเท่า นายกฯกล่าวว่า ไม่ครับ เคยมี 7 ล้านบาท