“อนุทิน”เมิน ดราม่า ”บิ๊กโจ๊ก“ เปิดแชทไลน์ผู้บริหาร สธ. คุยคนตายน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นเรื่องตลก บอกนี่คนทำงาน อยู่แวดวงการเมืองมานาน มองเป็นเรื่องปกติที่ถูกโจมตี

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 30 พ.ย. 2568 ที่จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมกับ รัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ และผู้บริหารสถาบันการเงิน – ผู้ประกอบการธุรกิจภายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง

ถึงประเด็นดราม่าแชทไลน์ผู้บริหารภายในกระทรวงสาธารณสุขที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำมาเปิดเผย ว่า นายกฯ มองเรื่องคนตายจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นเรื่องตลก โดยนายอนุทิน ส่ายหน้า พร้อมย้ำว่า “ผมมาทำงาน ผมมาทำงาน มาทำงานมาช่วยเหลือประชาชนไม่มีดรามาอะไร“

เมื่อถามย้ำว่า กรณีที่พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 1,000 คน นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้มีแพทย์ออกมาพูดแล้วว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่าไหร่ คำยืนยันจากแพทย์จะถูกต้องและชัดเจนที่สุด

เมื่อถามต่อว่า ที่มีคนออกมาโจมตีอาศัยช่วงที่สถานการณ์เป็นแบบนี้มองอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มองๆ ผมทำงาน”

เมื่อถามว่ามีอะไรจะฝากไปถึงพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หรือไม่ นายอนุทินสายหน้าก่อนบอกว่า ตนทำงานการเมืองมานาน เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติ เมื่อย้ำถามว่าดูเหมือนเขามาจ้องโจมตีแบบนี้ นายอนุทินตอบกลับทันทีว่า แล้วมาถามอะไรกับตน นี่คือคนทำงาน ทำงานกันหมด
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