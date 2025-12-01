ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง “เรืองไกร” ปมกล่าวหา ปธ.รัฐสภา–สมาชิกรัฐสภา ใช้สิทธิล้มล้างการปกครอง ประชุมแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ขอ ครม. ทำประชามติก่อน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2568 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กล่าวอ้างว่า ประธานรัฐสภา (ผู้ถูกร้องที่ 1) และสมาชิกรัฐสภา (ผู้ถูกร้องที่ 2) จัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา และลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแสดงความประสงค์จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

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โดยไม่ได้ร้องขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญญฉบับใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ไม่เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ
แม้ผู้ร้องจะใช้สิทธิยืนคำร้องต่ออัยการสงสุด เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรรมญ มาตรา 49 วรรคสอง และอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ ทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาสรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ก็ตาม

แต่การดำเนินการของผู้ถูกร้องทั้งสองตามคำร้องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

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