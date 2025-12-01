เพื่อไทย อัดรัฐบาล บกพร่อง ปมไม่มีเตรียมตั้งศูนย์พักพิงล่วงหน้า แนะ 4 ข้อ ช่วยประชาชนหลังน้ำท่วม ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้กลางทาง จี้เปิดยอดผู้เสียชีวิตให้ชัด
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 1 ธ.ค.2568 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ว่า พรรคขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนและผู้สูญเสียทุกท่าน รวมถึงขอขอบคุณบุคลากรด้านหน้าทั้งหมด พี่น้องข้าราชการ อาสาสมัครจากภาคประชาชนที่มาจากทุกสารทิศ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน สมาชิกพรรคเพื่อไทยจากทั่วประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผ้า เครื่องออกซิเจน อุปกรณ์ในการดำรงชีวิตอื่นๆ นอกจากนี้ พรรคจะรวบรวมสิ่งของเหล่านี้เพื่อนำส่งไปยังประชาชนผู้เดือดร้อนในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยรวบรวมข้อเสนอที่อยากเสนอไปทางรัฐบาลให้เร่งดำเนินการคือ 1.เราอยากให้รัฐบาลเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต กำหนดเกณฑ์เยียวยาให้ชัดเจน มีความโปร่งใส ให้ขั้นตอนการเยียวยาเกิดขึ้นและมีความยุติธรรม
เราได้เห็นว่าประชาชนต้องไปต่อคิวถ่ายเอกสารหนังสือสำคัญ ฉะนั้น กระบวนการเยียวยาต้องดำเนินการได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนนำร่างของผู้เสียชีวิตไปดำเนินพิธีทางศาสนาภายในกรอบเวลาที่ความเหมาะสม
2.กระบวนการเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยลงไปในพื้นที่กับคณะนักจิตวิทยาวิทยาหลายท่าน ได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ด้วย เพื่อประสานความร่วมมือเพราะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
การสูญเสียแบบนี้ ควรมีการพูดคุย และให้คำปรึกษาจากมืออาชีพด้านจิตวิทยาเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบาง สามารถปรับระดับจิตใจและเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว อาจจัดทีมโมบายเพื่อเข้าถึงประชาชน และอยากให้รัฐบาลนี้สานต่อของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคือเทเลเมดิซีน (Telemedicine) เป็นช่องทางระดมบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา หรือด้านแพทย์ต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
3.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการมาตรการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ ให้กลับไปอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ปกติได้เร็วที่สุด ทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า การจัดการขยะ ควรกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด ซึ่งที่อยู่อาศัยของประชาชนเต็มไปด้วยโคลน หากระยะสั้นไม่เร่งนำโคลนออก จะยิ่งทำเป็นปัญหาต่อไป
โดยเรามีประสบการณ์จากน้ำท่วมจ.เชียงราย เราเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่กระบวนการติดขัดพอสมควร ฉะนั้น เมื่อมีประสบการณ์แล้ว อยากให้รัฐบาลนี้เรียนรู้บ้างว่าการนำประสบการณ์ในอดีตมาช่วยประชาชนในพื้นที่ที่กระทบ
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ การฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับไปเป็นปกติสิ่งที่เราพบจำนวนมากคือเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์หรือยานพาหนะต่างๆ เสียหายจำนวนมาก เพราะแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน ตั้งแต่รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีศูนย์ Fix it center เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่มีบุคลากรด้านช่างไปช่วยในหลายจังหวัด เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้นจึงอยากให้รัฐบาลชุดนี้ได้นำเอาสิ่งที่ทำในอดีตไปใช้
4.อยากเรียกร้องให้รัฐบาลต้องมีกลไกในการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อให้เศรษฐกิจของพื้นที่กลับมาอยู่ในภาวะปกติ ต้องวางแผนระยะกลาง ระยะยาว ในการขับเคลื่อนเม็ดเงินลงไปในพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจขยับตัวและหมุนเวียนอีกครั้ง รวมถึงเรื่องการลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำค่าไฟ ภาษีต่างๆ คงต้องงดเว้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม การเข้าไปในพื้นที่ กระทรวงพาณิชย์ก็สำคัญที่เข้าไปควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้ดีดตัวสูงขึ้น มากกว่าพื้นที่ หรือเรื่องการสร้างรายได้ อยากให้รัฐบาลเข้าไปพูดคุยกับแพลตฟอร์มเพื่อเป็นที่ระบายสินค้าของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้กลับเข้าไปได้
“มิติต่างๆเหล่านี้ พรรคเพื่อไทยอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ต้องไม่มีประชาชนคนใดถูกทิ้งไว้กลางทาง การช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงอยากให้ปรับแก้วิธีการทำงานที่ทำในวันนี้เพื่อให้ตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที” นายจุลพันธ์ กล่าว
ด้านน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่ พบว่ารัฐบาลมีความบกพร่องของการตั้งศูนย์พักพิงที่ไม่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า และไม่มีการเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรรองรับไว้ล่วงหน้า ถือเป็นความไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีศักยภาพของฝ่ายบริหารในขณะนั้น
แม้ประชาชนในพื้นที่ จะบอกว่าได้รับสัญญาณเตือนจากเซลล์บอร์ดแคสต์ แต่ตนมองว่าเมื่อแจ้งเตือนแล้ว ไม่จบแค่นั้น แต่ควรแจ้งเพิ่มเติมว่าศูนย์พังพิงอยู่ที่ไหน เบอร์ติดต่อฉุกเฉินคืออะไร เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุด ครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่ง
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ดำเนินการให้เกิดความรวดเร็ว โดยเฉพาะการดูแลหลังน้ำลด และรัฐบาลต้องทบทวนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการเยียวยาในอัตราเดิม เพราะในอดีตรัฐบาลที่แล้วมีค่าล้างดินโคลนเพิ่มเติม แต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลไม่มีการเตือนใดๆ และการเยียวยาอาจไม่ใช่รายครัวเรือน แต่ควรเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องขอให้รัฐบาลได้เร่งดูแลประชาชนต่อไป
ขณะที่ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เห็นจากรัฐบาลนี้คือ หลังแจ้งเซลล์บรอดแคสต์แล้ว สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือต้องเตือนเรื่องมวลน้ำ ปริมาณมวลน้ำที่มาก เพราะเมื่อเราลงพื้นที่ประชาชนบอกว่าไม่ทราบเลยว่าน้ำจะมามากขนาดนี้
จริงๆ เรามีจิสด้า และมีเทคโนโลยี หลายอย่างที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งมีการคำนวณปริมาณมวลน้ำ จะสามารถเตือนประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดขึ้น 2 อย่างคือ ประชาชนสูญเสียทรัพย์สิน และสูญเสียชีวิต
ทพญ.ศรีญาดา กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ ตนมีตัวเลขของศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและการส่งกลับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่ ซึ่งยอดเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. พบ 138 ราย เพิ่ม 7 ราย เป็น 142 ราย ขณะเดียวกันในพื้นที่มีตัวเลข 177 ราย และมีบางพื้นที่พบกับเจ็ตสกีที่ขนเคสสีดำไปให้ โรงพยาบาล ซึ่งประเมินตัวเลขอาจจะมากกว่านั้น
เรื่องนี้ต้องให้รัฐบาลออกมายืนยันตัวเลขส่วนกลางให้ชัดเจนว่าตัวเลขเท่าไหร่ และอีกประเด็นที่สำคัญจากตัวเลข 142 ราย ยอดส่งศพกลับอยู่ที่ 18 ราย และรอยืนยันตัวบุคคลอีก 50 กว่าราย จึงขอวิงวอนรัฐบาลเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนเรื่องการเยียวยาและกระทบกับรัฐบาลประกาศว่าจะเยียวยาให้ประชาชนที่เสียชีวิตเคสละ 2 ล้านบาท
ทพญ.ศรีญาดา กล่าวด้วยว่า ตอนนี้รัฐบาลประกาศเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งภายใน 14 วัน พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ไปช่วย ตอนนี้กำลังรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องพ่นน้ำแรงดันสูง และจะมีประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร ร่วมกับพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่คาดว่าอีก 1-2 วันนี้