รองนายกฯ สุชาติ ขอบคุณและให้กำลังใจทีม ทส. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมส่งกำลังใจพี่น้องประชาชน และเผยแผนกำลังพล ทส. รวม 910 เข้าสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูวันนี้
วันที่ 1 ธ.ค.2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่ทีมงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
นายสุชาติ กล่าวชื่นชมการทำงานอย่างทุ่มเทและรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ ทส. ทุกหน่วยงาน ที่ได้เร่งรัดการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
”ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทส. ทุกท่านที่ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด”
นายสุชาติ กล่าวขอบคุณและชื่นชมทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานของ ทส. ที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่และรวดเร็ว ในการนำเสนอและสื่อสารภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม การทำงานที่ทุ่มเทและทันท่วงทีของทุกคน ทำให้ภารกิจของ ทส. เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลและกำลังใจอย่างทันเวลา
ทั้งนี้ รองนายกฯ ยังได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่า เจ้าหน้าที่ ทส. ทุกหน่วยงานจะอยู่ให้การสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและฟื้นฟูในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและภารกิจทุกอย่างจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด”
โดยในวันนี้ กำลังพลจาก ทส.จะเข้าสนับสนุนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น 910 นาย (กำลังพลหลัก 780 นาย และเสริมจากหน่วยงานของทส.ในพื้นที่อีก 130 นาย) ดังนี้
กำลังพล 280 นาย เข้าร่วมภารกิจกับ มณฑลทหารบกที่ 42 พื้นที่ Zone 4, โดยในส่วนนี้จะเข้าปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชม. ใช้กำลังพลจากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ 200 นาย, กรมป่าไม้ 50 นาย และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ 30 นาย
กำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดที่มัสยิดสะพานดำ จำนวน 100 นาย จากกรมอุทยานฯ 50 กรมป่าไม้ 50 กำลังพลเข้าฟื้นฟูที่วัดคอหงส์ (ต่อเนื่อง) จากกรมอุทยานฯ 30 นาย กำลังพลเข้าอีก 200 นาย ฟื้นฟูที่โรงเรียนวัดควนลัง ใช้กำลังพลจากกรมอุทยานฯ 100 นาย กรมป่าไม้ 100 นาย และส่งกำพลกรมอุทยานฯ 40 นาย ช่วยเหลือ 4 ครัวเรือน
กำลังพลเข้าทำความสะอาดในสถานศึกษา จากกรมทรัพยากรทางทะเลฯ 50 นาย และเตรียมกำลังพลพร้อมสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานหลัก จำนวน 130 นาย ประกอบด้วย กรมอุทยานฯ 80 นาย กรมป่าไม้ 50 นาย และอำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิค ใช้กำลังพลจากกรมอุทยานฯ 30 นาย