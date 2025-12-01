รองนายกฯ สุชาติ ขอบคุณและให้กำลังใจทีม ทส. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้​ พร้อมส่งกำลังใจพี่น้องประชาชน​ และเผยแผนกำลังพล​ ทส.​ รวม​ 910 เข้าสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูวันนี้​

​วันที่ 1 ธ.ค.2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่ทีมงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

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​นายสุชาติ กล่าวชื่นชมการทำงานอย่างทุ่มเทและรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ ทส. ทุกหน่วยงาน ที่ได้เร่งรัดการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

​”ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทส. ทุกท่านที่ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด”

นายสุชาติ กล่าวขอบคุณและชื่นชมทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานของ ทส. ที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่และรวดเร็ว ในการนำเสนอและสื่อสารภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม​ การทำงานที่ทุ่มเทและทันท่วงทีของทุกคน ทำให้ภารกิจของ ทส. เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลและกำลังใจอย่างทันเวลา

​ทั้งนี้ รองนายกฯ ยังได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง​ ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่า เจ้าหน้าที่ ทส. ทุกหน่วยงานจะอยู่ให้การสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและฟื้นฟูในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและภารกิจทุกอย่างจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด”

โดยในวันนี้​ กำลังพลจาก​ ทส.​จะเข้าสนับสนุนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น​ 910 นาย​ (กำลังพลหลัก​ 780 นาย​ และเสริมจากหน่วยงานของทส.ในพื้นที่อีก​ 130 นาย)​ ดังนี้​

กำลังพล​ 280 นาย​ เข้าร่วมภารกิจกับ มณฑลทหารบกที่ 42 พื้นที่ Zone 4, โดยในส่วนนี้จะเข้าปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชม. ใช้กำลังพลจากกรมอุทยานแห่งชาติ​ ฯ​ 200 นาย, กรมป่าไม้​ 50 นาย และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ​ 30 นาย

กำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดที่มัสยิดสะพานดำ จำนวน 100 นาย จากกรมอุทยานฯ​ 50 กรมป่าไม้​ 50​ กำลังพลเข้าฟื้นฟูที่วัดคอหงส์ (ต่อเนื่อง) จากกรมอุทยาน​ฯ​ 30 นาย​ กำลังพลเข้าอีก​ 200 นาย​ ฟื้นฟูที่โรงเรียนวัดควนลัง ใช้กำลังพลจากกรมอุทยานฯ​ 100​ นาย​ กรมป่าไม้​ 100 นาย และส่งกำพลกรมอุทยานฯ 40 นาย ช่วยเหลือ 4 ครัวเรือน

กำลังพลเข้าทำความสะอาดในสถานศึกษา​ จากกรมทรัพยากรทางทะเลฯ 50 นาย​ และเตรียมกำลังพลพร้อมสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานหลัก​ จำนวน 130 นาย ประกอบด้วย กรมอุทยานฯ​ 80 นาย​ กรมป่าไม้​ 50 นาย​ และอำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิค ใช้กำลังพลจากกรมอุทยานฯ​ 30 นาย​

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