จุลพันธ์ เลี่ยงตอบ ‘ยศชนัน’ นั่งแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทยหรือไม่ รับเป็นไปได้ อาจมีสส.ร่วมเป็นแคนดิเดต ย้ำต้องเป็นมติพรรค-หน้าที่กก.บห. เปิดตัวกลาง ธ.ค.นี้
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ธ.ค.2568 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ว่าในช่วงกลางเดือนธ.ค.นี้ จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
เมื่อถามว่ามีการจับตาถึงนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นักวิจัยด้านสมองและวิศวกรรมชีวการแพทย์ ลูกของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า นายยศชนัน เป็นนักวิชาการเข้ามาช่วยเรื่องนโยบายของพรรค
และคลิปข่าวที่มีการเผยแพร่เป็นกิจกรรมอบรมของพรรคเพื่อไทย ชื่อโครงการ YPP ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ สนใจทั้งการเมือง มีศักยภาพในการทำงานด้านการเมืองขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต ท่านรับเป็นหนึ่งในวิทยากร หลายคนก็ไปเป็นวิทยากร อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้พูดคุยในประเด็นนี้
เมื่อถามถึงคนในพรรคสะท้อนหรือไม่ว่า 1 ใน 3 ของแคนดิเดตนายกฯ ต้องเป็นคนในพรรค เช่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรค นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในพรรคมีการพูดคุยกันหลากหลายเป็นเรื่องปกติ สส.ในพรรคยังหารือกันต่อเนื่อง แต่สุดท้ายจะมีมติอย่างไร เรารับฟังทุกคน และเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) จะต้องหาตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด และยอมรับว่าเป็นไปได้ที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะมี สส. ของพรรคเพื่อไทยด้วย
”ข้อดีคือเรามีความหลากหลาย บุคลากรเรามีได้ถึง 3 คน ครั้งที่แล้วเราก็มี 3 คน ซึ่งแต่ละท่านมีจุดเด่นจุดแข็งแตกต่างกัน ครั้งนี้ก็เช่นกัน คงมีความหลากหลาย ซึ่งต้องตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง เรื่องงานด้านการเมือง ด้านวิชาการ ต้องหารือกันให้ได้ข้อสรุป” นายจุลพันธ์ กล่าว