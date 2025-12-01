ไทยสร้างไทย เปิดตัว ‘พล.ท.ภราดร-ดิเรกฤทธิ์-ดร.ตวง-กฤษฎา’ ร่วมสู้ศึกเลือกตั้ง หญิงหน่อย ชูการเมืองสุจริต พลิกโฉมประเทศ ซัดนักการเมืองรับเงินสแกมเมอร์ ทุ่มซื้อสส. หวังได้อำนาจ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ธ.ค.2568 ที่พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวการประกาศจุดยืนและคำมั่นสัญญาของพรรคไทยสร้างไทย เพื่อสร้างการเมืองสุจริต และเปิดตัวสำคัญที่จะมาเข้าร่วมกับพรรค ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ได้แก่ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตสว. นายตวง อันทะไชย อดีตสว. และ นายกฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ปฏิรูปประเทศ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงจุดยืนและคำมั่นสัญญาของพรรคไทยสร้างไทยว่า ความล้มเหลวในหลายด้านของประเทศไม่ได้เกิดจากประชาชน แต่เกิดจากการออกแบบโครงสร้างที่ไม่ตอบโจทย์ยุคสมัย และระบบที่ขาดธรรมาภิบาล
ดังนั้น การแก้ไข ต้องเริ่มจากการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ที่ตั้งอยู่บนจุดแข็งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคอาหารที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอาหารของโลก การแพทย์ที่สามารถยกระดับไปสู่การแพทย์แม่นยำ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมถึงโครงสร้างด้านโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมไทยเข้าสู่เครือข่ายการค้าโลก ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐ เอกชน และประชาชน ไม่ใช่การสั่งการจากภาครัฐฝ่ายเดียวเหมือนในอดีต
นายโภคิน กล่าวต่อว่า ตนขอเสนอว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ ต้องทำให้ประชาชนมีความสุข และมีชีวิตที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ใช้เทคโนโลยีสร้างบริการให้กับประชาชน และสร้างความร่วมมือระหว่างคนแต่ละช่วงวัย
ส่วนการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชน เข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ และเสนอให้มีตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สัดส่วนจากภาคประชาชน เปิดระบบให้ประชาชนให้คะแนนหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยที่สร้างภาระให้ประชาชน เพื่อให้รัฐเชื่อประชาชนมากขึ้นและลดอำนาจรัฐที่ไม่จำเป็นลง
นายโภคิน กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยมีแผนดำเนินการชัดเจนภายในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่การเร่งแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคภายใน 6 เดือนแรก การเริ่มโครงการสำคัญด้านคนและเศรษฐกิจภายใน 1 ปี และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการลดอำนาจรัฐในช่วง 2 ถึง 4 ปีถัดไป
โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวออกจากความมืดมนของคอร์รัปชันและระบบเดิมที่ไร้ประสิทธิภาพ ไปสู่สังคมที่โปร่งใส ยุติธรรม และมีโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับประชาชนทุกคน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานในวันข้างหน้า
ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนขอประกาศเจตจำนงของพรรคไทนสร้างไทยว่า เราจะมุ่งมั่นทำการเมืองสุจริต เราจะแน่วแน่ในการทำงาน และไม่ปล่อยให้คนอื่นโกงชาติ ตลอด 33 ปีที่ตนทำงานมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีมากกว่าคำพูด ว่าตนได้ยึดมั่นการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่วันนี้ตนมองว่า เราไม่โกงอย่างเดียวไม่พอ ต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นโกงด้วย
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า คนไทยถูกปล้นปีละแสนกว่าล้านจากแก๊งสแกมเมอร์ เพราะผู้ปราบและผู้รับผลประโยชน์เป็นคนเดียวกัน ดังนั้น การทุจริตจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยยากจนลง ทั้งที่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นทุกปี แต่คนไทยยากจนกว่าเดิม หนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งหมดเกิดจากข้าราชการ และนักการเมืองทุจริตที่ใช้เงินสกปรกจากสแกมเมอร์มาทุ่มซื้อสส. เพื่อให้ได้อำนาจรัฐและเข้าไปโกงกิน
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนและพรรคไทยสร้างไทยยังคงยืนหยัดที่จะสู้ แม้รู้ว่าการสร้างการเมืองสุจริต ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงกิน ทำได้ยาก เชื่อว่าพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นแพลตฟอร์มการเมืองสุจริตที่จะรองรับคนดีคนแกร่งคนกล้า ที่พร้อมใช้ตัวเองมาทำงานการเมือง เพื่อนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากหลุมดำการทุจริต
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ถ้าเราไม่สู้ ยอมให้นักการเมืองที่คดโกงมาบริหารประเทศ อนาคตของประเทศชาติและลูกหลานเราจะมืดมิดไปตลอดกาล ดังนั้น ตนจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นเทียนคนละเล่ม เพื่อให้เป็นแสงสว่างเจิดจ้า ขับไล่ความมืดมิดแห่งการทุจริตให้พ้นออกไปจากประเทศไทย
ตนเชื่อว่า พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นแพลตฟอร์ม “การเมืองสุจริต” ที่จะรองรับคนดี คนเก่ง ที่พร้อมจะมาสละมาทำงานให้บ้านเมืองอย่างจริงใจ เพื่อนำพาประเทศของเราออกจากหลุมดำอันมืดมิดแห่งการทุจริตนี้ไปได้