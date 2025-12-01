ปาล์ม ชลณัฏฐ์ โกยกุล เปิดตัวเป็น ว่าที่ผู้สมัครสส.บางบอน พรรคประชาชน สะพัด ไอซ์ รักชนก ขึ้นบัญชีรายชื่อ
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล หรือ ปาล์ม อดีตผู้สมัคร สว. ปี 2567 ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul
โดยเปิดตัวเป็น ว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ เขต 28 บางบอน จอมทอง หนองแขม ภายใต้พรรคประชาชน พร้อมประวัติการทำงานแน่นปึ้ก
ยังระบุข้อความด้วยว่า “สวัสดีทุกท่านค่ะ ปาล์ม ชลณัฏฐ์ โกยกุล ว่าที่ผู้สมัครสส.เขตกรุงเทพ พรรคประชาชนค่ะ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บางบอน จอมทอง หนองแขม เขต 28 เป็นพื้นที่ของ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ทั้งนี้ คาดว่า น.ส.รักชนก อาจขึ้นเป็น สส.บัญชีรายชื่อ แทนและให้ น.ส.ชลณัฏฐ์ มารับช่วงลงชิงพื้นที่บางบอน จอมทอง หนองแขม เขต 28