อนุทิน ยันไทม์ไลน์เดิม ยุบสภา 31ม.ค.69 ยกมือสาธุ โพลภาคใต้คะแนนขยับขึ้น

อนุทิน ยันไทม์ไลน์เดิม ยุบสภา 31ม.ค.69 ขอเวลาทำงาน ยกมือสาธุ โพลภาคใต้คะแนนขยับขึ้น เผย ไม่บั่นทอนหลังคนมองบริหารงานติดลบ
วันที่ 1 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการยุบสภา วันที่ 12 ธ.ค.นี้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ว่า เรื่องยุบสภาอยู่ที่สถานการณ์ทางการเมือง ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าสภาฯชุดนี้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.2569
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีการประสานกับพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องการยุบสภา นายอนุทิน กล่าวว่า ยังเลย ยังไม่มี ยังไม่ได้คุยกับผู้บริหารพรรคไหนเลย อย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลย พรรคไหนก็ไม่ได้คุย เราบริหารราชการโดยมีไทม์ไลน์ของเราอย่างไรก็รักษาคำพูด เรามีเอ็มโอเอ
ตนเชื่อว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาล ก็ได้ทำทุกอย่างตามเงื่อนไขเอ็มโอเอกับพรรคประชาชน วันนี้เราเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่อยากพูดคำว่าเอ็มโอเอเยอะ เพราะเป็นเรื่องของ 2 พรรค วันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล และประเทศแล้ว ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เราบอกแล้วว่าวันที่ 31 ม.ค. 2569 เราจะยุบสภา ตอนนี้มีสถานการณ์อะไรต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอให้พวกเราทุกคนไปช่วยพี่น้องประชาชนบรรเทาทุกข์เอาเขาออกจากความทุกข์ร้อน เอาเขากลับบ้านฟื้นฟูคืนบ้านเมืองให้เขา หายใจอีกแป๊บเดียวก็ยุบสภาฯแล้ว
เมื่อถามว่า ล่าสุดพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้ นายอนุทิน ยิ้ม ก่อนกล่าวว่า ถ้ายุบสภาฯ ถ้าช่วงมีภัยพิบัติเรื่องฉุกเฉินต่างๆ รัฐบาลจะทำงานช่วยเหลือประชาชนลำบาก แต่ถ้าเกิดมีความจำเป็น หากไม่มีทางเลือกมันก็ไม่มีทางเลือก เราก็ต้องมีความพร้อม
เมื่อถามว่า กำลังใจตอนนี้เป็นอย่างไร เพราะตอนนี้มีกระแสดราม่ามาก นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่มีปัญหาอะไรกับกระแสดราม่าเลยแม้แต่น้อย เพราะตน และครม.ของตน ยึดถือความทุกข์ของประชาชน ประชาชนทุกข์ หนึ่งเท่าพวกตนทุกข์สิบเท่า เพราะเราต้องดูแลเขา และแสวงหาความร่วมมือช่วยพวกเขา
เมื่อถามว่า ได้ประเมินกระแสนิยมพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ประเมินเลยพูดจริงๆ ตนก็ทำงานของตน ตั้งแต่ทำงานการเมืองมา 20 ปี ไม่เคยประเมิน เวลาสื่อถามว่าประเมินคะแนนตัวเองเท่าไหร่ ก็พูดเล่นๆว่าให้ 10 เต็ม10 เพราะตนทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลย จริงๆคนประเมินตนคือประชาชน
เมื่อถามว่า ประชาชนอาจมองว่ารัฐบาลติดลบในการแก้วิกฤตน้ำท่วม บั่นทอนความรู้สึกหรือไม่ นายอนุทิน ส่ายศีรษะ ก่อนตอบว่า ไม่รู้สึก เพราะคนพูดเช่นนี้อาจติดตามข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง อย่างพวกตนก็ไปลุยน้ำเท่าอกเหมือนกัน ยังมีปัญหาเรื่องผิวหนังอยู่เลย แต่ไม่มีปัญหา เพราะลงไปแล้วเราก็รู้งานใครพูดอะไรก็ตอบได้ แต่ไม่ต้องการไปเถียง เพราะทุกคนมีสิทธิพูด
แต่ถ้าจะพูดเรื่องน้ำที่หาดใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการต่างๆ รัฐบาลต้องมั่นใจว่ามาถูกทาง และทำทุกอย่างที่ต้องทำ เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยมีบ้านใหญ่พื้นที่ภาคใต้เยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้คิดตรงนั้น ไม่เช่นนั้นต้องไปถามว่าจะกาพรรคอะไรถึงช่วยซึ่งมันไม่ใช่ เราไปทั้งหมดเพื่อเอาพวกเขาออกจากความทุกข์ พูดได้แค่นี้
เมื่อถามถึงผลโพลล่าสุดในพื้นที่ภาคใต้ ที่นายอนุทินมาเป็นอันดับ 3 นายอนุทิน กล่าวว่า โพลออกมาตนเองได้ 15% นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ มา 25% ตนมาจาก 0.2% ได้ 15% ตนก็สาธุ พร้อมยกมือท่วมหัว ก่อนกล่าวว่า เช่นเดียวกับคะแนนพรรคภูมิใจไทยที่ตกมาเหลือ 11% ก่อนหน้านี้เราเคยอยู่ 0.21% ก็ขอบคุณมากแล้ว ได้แค่นี้ก็ดีใจตายแล้ว
เมื่อถามว่า ประเมินว่าจะชนะนายอภิสิทธิ์ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไปช่วยเหลือประชาชน นายอภิสิทธิ์ มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ทำให้มีการตื่นตัวมีสีสันขึ้น ซึ่งตนไม่ได้มองท่านเป็นคู่แข่ง แต่เรามาทำงานให้บ้านเมืองอย่างไรก็ได้
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่หาดใหญ่เหมือนประชาชนให้กำลังใจมากกว่าดราม่า นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่ติดตามใกล้ชิดคงเห็นเราลงพื้นที่โดยไม่คิดว่าจะได้คะแนนเสียง ถ้าลงไปแล้วช่วยเหลือประชาชนได้ แล้วไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีคนเสียหายไม่เลือกก็ได้ มีใครจะดีใจเท่ากับคนที่ทำแล้วช่วยชีวิตคนได้ ตนไม่ได้คิดตรงนั้นเลย สงขลาพรรคภูมิใจไทยมีสส.คนเดียว ตราบใดที่ไม่เสียเขาไปก็ไม่ได้ขาดอะไร ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว เมื่อถามว่า ตอนนี้เหนื่อยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยัง