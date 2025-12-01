‘ภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้’ ผู้สมัคร สส.กทม. เพื่อไทย จี้รัฐบาลแก้ปมเยียวยาอืด-เงินไม่พอ ต้องใช้ Tech ลดภาระเอกสาร

นายภูผา นพวิชญ์ ไทยแท้ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขต 12 (สายไหม-ออเงิน-ท่าแร้ง-จรเข้บัว) พรรคเพื่อไทย เคลื่อนไหวต่อสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ โดยระดมทรัพยากรช่วยเหลือเร่งด่วน และเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการเยียวยาเพื่อคืนความปกติสุขให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ระดมช่วยทันที ไม่เกี่ยงพื้นที่รับผิดชอบ นายภูผา เปิดเผยว่า แม้ตนจะเป็นเพียงผู้เสนอตัวลงสมัครในพื้นที่ กทม. แต่ในยามวิกฤต “เราเกี่ยงหน้าที่กันไม่ได้”

“ทุกข์ของพี่น้องคือทุกข์ของผมครับ ผมและเพื่อนๆ จึงขอร่วมสนับสนุน ‘ข้าวหอมมะลิสุรินทร์’ ส่งมอบให้โรงครัวกลางผ่านศูนย์ประสานงานฯ พรรคเพื่อไทย เพื่อนำไปหุงเป็นข้าวสวยร้อนๆ ให้พี่น้องได้อิ่มท้อง เราจะระดมทุกทรัพยากรที่มีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด” นายภูผากล่าว

พร้อมกันนี้ ได้มีการโพสต์จี้รัฐ “ลดขั้นตอน-เพิ่มเงินเยียวยา” จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือและพูดคุยกับผู้ประสบภัย นายภูผาได้สะท้อน 2 โจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข

1 ความล่าช้าของขั้นตอน: แม้มีนโยบายลงทะเบียนออนไลน์ แต่หน้างานจริงติดล็อก “ระเบียบ ปภ. ปี 2550” ที่บังคับเก็บเอกสารกระดาษเพื่อรอ สตง. ตรวจสอบ ทำให้ประชาชนที่บอบช้ำอยู่แล้วต้องไปต่อคิวเสียเงินถ่ายเอกสาร ทั้งที่รัฐสามารถใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน ThaID ยืนยันตัวตนได้ทันที

2 เม็ดเงินไม่เพียงพอ: เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือน (ไม่ใช่ต่อคน) ไม่เพียงพอสำหรับครอบครัวที่สิ้นเนื้อประดาตัว อีกทั้งมาตรการ “เงินกู้” 100,000 บาท เพื่อฟื้นฟูอาชีพ (ปลอดดอกเบี้ยเพียง 1 ปี) ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ในการฟื้นตัว และสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือน แม้รัฐจะมีงบให้เปล่าของ ปภ. (สูงสุด 49,500 บาท)

แต่ในทางปฏิบัติขั้นตอนการตรวจสอบยุ่งยากและเบิกจ่ายล่าช้ามาก ทำให้ทางเลือกสุดท้ายของประชาชนคือต้องไป ‘กู้เงิน’ มาซ่อมบ้านตัวเอง นั่นหมายความว่า รัฐกำลังบอกให้ผู้ประสบภัยที่เพิ่งหมดตัว ‘ยอมรับภาระหนี้สินเพิ่ม’ เพียงเพื่อให้มีบ้านซุกหัวนอน

“ผมห่วงใยผู้ประสบภัยทุกท่านเหลือเกินครับ จึงขอฝากข้อเรียกร้องนี้ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด ทั้งสุขภาพใจและความมั่นคงในชีวิตครับ” นายภูผา กล่าวทิ้งท้าย

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