โสภณ ชี้ คุณสมบัติเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต้องมีความรู้ ทำงานระยะยาว ภาคเหนือ-กทม.-ใต้ ต้องไม่ท่วมอีก ปัดยังไม่มีชื่อ บุคคลทำหน้าที่
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ว่า ยังไม่มีข้อมูล
ผู้สื่อข่าวถามกรณีนักวิชาการบางส่วนวิจารณ์ ถึงการพิจารณาตั้งบุคคล มาเป็นเลขาฯ สทนช. นายโสภณ กล่าวว่า ยังไม่รู้ ว่าจะตั้งใคร
เมื่อถามย้ำว่าท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาน้ำ ขณะนี้ควรรีบพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำงานหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ต้องรีบ ส่วนสถานการณ์น้ำขณะนี้ลดลงแล้ว ตอนนี้อยู่ที่การเยียวยา และเร่งฟื้นฟู และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในอนาคต ต้องวางแผนระยะยาว ทั้งภาคเหนือ กรุงเทพฯและภาคใต้ เรื่องน้ำท่วมน่าจะจบแล้ว เหลือแต่การฟื้นฟู เยียวยาทั้งด้านทรัพย์สิน สภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งการลงพื้นที่จ.ยะลา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าน้ำท่วมหนักกว่าทุกปี แต่สามารถรับมือได้ดีมากและความเสียหายน้อย ตรงนี้ควรจะใช้เป็นโมเดลหนึ่งได้เหมือนกัน
สำหรับการวางแผนระยะยาว สทนช. ต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถ มาทำงาน แต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อ