สุชาติ ชี้แบ่งเขตผู้สมัครชลบุรีกับ สนธยา ตามความถนัด-ความเหมาะสมในพื้นที่ ย้ำเป็นพรรคเดียวกันมีเป้าหมายให้ ภท.ได้เยอะสุด เผย เลือกตั้งครั้งนี้ลงลุยเขต 1 เอง
วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ประเด็นการแบ่งพื้นที่เลือกตั้ง จ.ชลบุรี ภายในพรรคภูมิใจไทย ว่า ตนจะหารือกับ นายสนธยา คุณปลื้ม ใน 1-2 วันนี้ เราจะนั่งคุยกันทั้งจังหวัดว่าใครเหมาะสมในพื้นที่ไหนมากกว่า เพราะเรามาจากที่เดียวกันมาตลอด เราอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปี ก็ต้องหารือกัน มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงว่า ใครถนัดพื้นที่ไหน
เมื่อถามว่าจะยึดพื้นที่เดิมตามที่เคยบอกไว้ใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ความจริงเราทำงานการเมืองกับนายสนธยา มายาวนาน แต่ที่ผ่านมาบังเอิญเราอยู่คนละพรรคกัน จึงแข่งขันกัน
แต่วันนี้เรามีเจตนารมณ์อยู่พรรคเดียวกัน เราจะมาแบ่งโซนกันว่าใครถนัดโซนไหน ก็ต้องตามสภาพความถนัด เราไม่สามารถโกหกได้ เพราะเราคนชลบุรีด้วยกัน เรารู้อยู่แล้วว่าใครชำนาญพื้นที่ และพี่น้องประชาชนในเขตไหน มีความรักและเคารพให้มากกว่ากัน
เมื่อถามว่าเขต 1 มีแนวโน้มจะเป็นของใคร นายสุชาติกล่าวว่า ตนเคยเป็นผู้แทนเขต 1 เป็นสส.เขตถึง 2 ครั้ง เมื่อปี 2554 และ 2562 ตนก็ได้แสดงเจตจำนงไว้ว่าขออนุญาตลงเขตเดิม ซึ่งในปี 2556 ตนขึ้นบัญชีรายชื่อเพื่อช่วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพรรครวมไทยสร้างชาติ แต่ตนคิดว่าคราวนี้ตนจะต้องลงเขตเอง ซึ่งพื้นที่นี้ตนมีความถนัดอยู่แล้ว
ครั้งที่แล้ว เกิดจากความฉุกละหุกในการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ ทำให้ตนไม่สามารถดูแลหลายจังหวัดได้ จึงต้องลงบัญชีรายชื่อ แต่ครั้งนี้ที่ตนมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีระบบที่ดีและเป็นพรรคใหญ่ และเรามีเครือข่ายเยอะ เราไม่จำเป็นต้องไปจังหวัดอื่น เพราะเรามีเพื่อน เราเชื่อมั่นในศักยภาพเพื่อน ซึ่งแต่ละท่านก็ลงเป็นครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 แล้ว มีความชำนาญมากกว่าตอนแรกๆ เราก็ปล่อยมือได้ เขาเก่งอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าแต่นายสนธยา ดูจะไม่ยอมปล่อยมือจากเขต 1 หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ไม่หรอก ได้คุยกับตนแล้ว ดูตามความเหมาะสม ซึ่งตนต้องเหมาะสมอยู่แล้วเพราะเคยเป็นผู้แทนมาก่อน
เมื่อถามแปลว่าหากนายสุชาติลงเขต 1 เอง นายสนธยาจะยอม แต่หากเป็นคนอื่น นายสนธยาจะไม่ยอมใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า นายสนธยา คงกลัวว่าคนอื่นที่จะมาทำพื้นที่แล้วสู้เขาไม่ได้มากกว่า และมองเป้าหมายผลลัพธ์มากกว่า ว่าเราต้องการให้พรรคภูมิใจไทยในชลบุรีเป็นหนึ่งเดียว เราต้องการให้ได้เยอะที่สุด
เมื่อถามว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งของจังหวัดหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่เราเอามาวางกันบนโต๊ะว่าใครเหมาะสมตรงไหน