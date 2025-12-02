ศป.กฉ. เผยรัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาเพิ่มวันนี้ 97,466 ครัวเรือน วงเงิน 877 ล้าน แจงผู้ตกหล่นวันแรก 650 ครัวเรือน เหตุไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ยันเร่งเก็บตกถึงมือแน่นอน ยํ้าน้ำ-ไฟหาดใหญ่ ใช้ได้ 100% เย็นนี้ เผยรถยนต์ทะเบียนหาย ใช้สำเนาเล่ม-บัตรปชช. ขอใหม่ฟรี
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงภายหลังการประชุม ศป.กฉ. ว่า สำหรับรายงานการจ่ายเงิน เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาท จะดำเนินการโอนในวันนี้ 2 ธ.ค. จำนวน 97,466 ครัว เรือน วงเงิน 877,194, 000 บาท
สงขลา 7,331 ครัวเรือน 632, 979,000 บาท สตูล 18,121 ครัวเรือน 163,089,000 บาท นราธิวาส 7,305 ครัวเรือน 65,745,000 บาท ปัตตานี 1,709 ครัวเรือน วงเงิน 15,381, 000 บาท
ส่วนการโอนเงินวันนี้สามารถโอนเงินสำเร็จ 25,908 ครัวเรือนคิด เป็นเงิน 233 ล้านบาทซึ่งมี 650 ครัวเรือนที่ตกหล่นเนื่องจากไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ รวมถึงบัญชีบางส่วนไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน
ขณะที่ประชาชนที่ผูกบัญพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะได้ไม่เกินเที่ยง ส่วนธนาคารพาณิชย์อื่นๆในช่วงบ่ายจะเริ่มทยอยดำเนินการให้เสร็จ และในวันต่อไป คาดว่าจะมีจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่รูปแบบการทำเดินการของท้องถิ่นบางพื้นที่จะรับฟังและดำเนินการไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด
น.ส.รัชดา กล่าวว่า ส่วนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยมากที่สุดโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จะเป็นการบูรณาการใน 2 ส่วน คือ ทหาร จะดูแล 4 โซน ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ถนนใหญ่ ถนนย่อย
ส่วนอบจ. ดูแลพื้นที่ที่เป็นซอยเล็ก ซอยย่อย คาดว่าการทำความสะอาด 7 วัน จะได้เห็นผลว่ามีความคืบหน้าไปมากและ 14 วันน่าจะสำเร็จลุล่วง โดยจะมีการทำความสะอาด 3 รอบ ซึ่งนายกอบจ.กล่าวว่าในรอบที่ 3 จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชน มีความมั่นใจ
น.ส.รัชดากล่าวอีกว่า รัฐบาลต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนอกจากทหารที่เป็นกำลังสำคัญแล้วยังได้อาสาสมัครรักษาดินแดนหลายพันคนเข้าไปช่วยรวมถึงอาสาสมัครจากภาคประชาสังคมที่เป็นอีกหนึ่งกำลัง
น.ส.รัชดา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกรายงานเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ในพื้นที่ถนนดำเนินการเกือบทั้งหมด เหลือเพียงบางส่วนที่จอดอยู่บนสะพาน ฉะนั้น เรื่องการจราจรน่าจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ เนื่องจากรถยนต์ที่จอดกีดขวางได้เคลื่อนย้ายไปแล้ว
ส่วนหากเล่มทะเบียน รถป้าย ภาษีป้ายวงกลมเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องทำอย่างไรนั้น จะไม่เป็นความยุ่งยากของประชาชนสามารถติดต่อขอรับใหม่โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริง หากมีสำเนาเก็บที่บ้าน และไม่เสียหายสามารถใช้สำเนาได้ หรือหากไม่มีสำเนา ก็ให้ใช้แค่บัตรประชาชนเพื่อติดต่อขอรับใหม่ได้ทันที
น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ส่วนภาพรวมการจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่แล้ว 92% ส่วนน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ 90% และคาดการณ์ว่าไม่ช่วงเย็นวันนี้หรือช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (32 ธ.ค.) น่าจะดำเนินการครบ 100% ทั้งหมด
ส่วนความคืบหน้าเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตวันนี้ยังไม่มี แต่จะติดตามการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้น 9,000 บาท พร้อมขอประชาชนอย่ากังวล เนื่องจากทุกอย่าง ระเบียบต่างๆ มีความชัดเจนมากอยู่แล้ว
และหากดูจากระเบียบสามารถจ่ายเงิน จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ในวันนี้ผู้ที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาล จะดำเนินการรับใบมรณะบัตรและจัดทำเรื่องโอนเงินไปซึ่งมีกระบวนการอีกนิดหน่อย แต่ไม่มาก และไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กังวล และจะทำให้เร็วที่สุด
ส่วนการจัดสรรงบประมาณในส่วนใดนั้น รัฐบาลเตรียมไว้หลายงบทั้งส่วนงบกลาง และงบทดลองจ่ายของผู้ว่าฯ ซึ่งบางเรื่องมีคนตั้งคำถามว่า ไม่สามารถขับเคลื่อนได้นั้น ในส่วนกลางได้ให้อำนาจเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และปลดล็อกระเบียบการดำเนินการไปให้ ซึ่งให้เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ หรือ กรณีของการทำครัวเลี้ยงผู้ประสบภัย ที่หาดใหญ่ ยังคงให้ตั้งโรงครัวอย่างน้อยอีก 1 เดือน
น.ส.รัชดา กล่าวย้ำว่า อะไรที่เป็นข้อตกติดขัด จะพยายามแก้ไขปัญหา ส่วนข้อกังวลในเรื่องกฎระเบียบต่างๆกลัวจะถูกสตง.ตรวจสอบ รัฐบาลเข้าใจถึงความกังวล ฉะนั้น ข้อสั่งการต่างๆ หรือการยืนยันให้ความมั่นใจ จะเน้นย้ำไปเรื่อยๆ จนเห็นได้ว่าตัวเลขของผู้ที่ดำเนินการรับเงินเยียวยาจากท้องถิ่นที่ส่งมา จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แต่เมื่อเช้าได้ตรวจสอบกับธนาคารออมสิน ใน 1 วัน สามารถโอนเงินออกไปได้เป็น 1 แสนเคส จึงขอให้ผู้ประสบภัยอย่ากังวลทุกอย่างจะดำเนินการให้ถึงมือทุกท่านโดยเร็วที่สุด