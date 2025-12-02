นรเศรษฐ์ เผย ส่งร่างแก้ รธน.ทางธุรการแล้ว คาดผ่านวาระ 2 ได้ มองนายกฯ ยุบสภา 12 ธ.ค. อาจต้องคิดใหม่ เหตุประชาชนต้องการรัฐบาลอำนาจเต็ม แก้ปัญหา-เยียวยา
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนเปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันที่ 10-11 ธ.ค.นี้ ว่า ตอนนี้ฝ่ายเลขาฯ กมธ. ส่งเนื้อหาร่างแก้ไขให้กมธ.ดูแล้ว
แต่ทั้งนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นร่างที่ครบ จบ เพราะต้องให้ทางสำนักประชุมตรวจสอบคำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราได้ส่งขั้นตอนทางธุรการไปแล้ว ส่วนเนื้อหาหลัก เราสื่อสารกับ สว.บางคนที่มีความสนใจแล้วว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้าง
นายนรเศรษฐ์ กล่าวต่อว่า คิดว่าในการประชุมวิปวุฒิสภาวันที่ 3 ธ.ค. ตนจะเสนอว่าเราอาจจัดประชุมก่อนเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทราบว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร และหากมีคำถามใดที่ กมธ.ตอบได้ เราจะได้คลายข้อสงสัย
เมื่อถามว่าประเมินทิศทาง สว.จะเห็นด้วยหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า เรามีการสื่อสารออกมาเรื่อยๆ เข้าใจว่าในบางประเด็นที่ สว.หลายคนเป็นห่วง และสว.ที่เป็น กมธ.ก็สงวนความเห็นกันไว้ เพื่ออภิปรายในการประชุมร่วมกัน แต่เชื่อว่าในภาพใหญ่ของเนื้อหาที่เราได้ร่างมาแล้ว หลายคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันได้ และต้องดูว่าบางมาตราที่สงวนความเห็นไว้ จะเห็นเป็นอย่างไร คาดว่าวาระ 2 น่าจะผ่านไปได้
เมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มีปัจจัยทางการเมืองที่กังวลหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ในทางการเมือง มีการส่งสัญญาณออกมาว่าอาจยุบสภาได้ทุกเมื่อ ล่าสุดมีข่าวนายกฯ จะยุบสภาวันที่ 12 ธ.ค. แต่ตนมองว่า อาจต้องคิดใหม่ เพราะขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วม เรายังต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหาร และเยียวยาความเสียหาย เรื่องนี้เป็นงานใหญ่ ไม่ต่างจากการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
“ขอให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ก่อน และหากสถานการณ์ดีขึ้น มีความเหมาะสมแล้ว นายกฯจะยุบสภา คิดว่ายังไม่สายเกินไป และประชาชนคงไม่อยากให้เอาการเมืองมาเล่นกันจนเกิดผลกระทบกับความเสียหาย และการเยียวยาประชาชน” นายนรเศรษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่าประเมินหรือไม่ว่า สว.อาจจะเล่นเกมในวาระ 2 หรือ 3 ทำให้ร่างไม่ผ่านตามเกณฑ์ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการเมืองของไทย เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กมธ. และอยากให้ประชาชนช่วยกันส่งเสียงว่าอย่าให้การเล่นเกมการเมือง มาเป็นอุปสรรคแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
นายนรเศรษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนยังหวังว่าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้ จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ติดล็อกของประเทศได้จริง และเรื่องของการเมืองที่สับสนอยู่ตอนนี้ มีการส่งสัญญาณกันมากว่า มีการยุบสภา ซึ่งประชาชนก็จับตาดู
นอกเหนือจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ รอการแก้ไขอยู่ อาจต้องหยุดชะงักเพราะเล่นการเมืองเกินไป และอาจสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนได้