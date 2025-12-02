พิพัฒน์ เมินโพล กระแสภาคใต้ ประชาธิปัตย์แซงภูมิใจไทย มั่นใจฐานเสียงยังดี บอกตอนนี้ขอลุยแก้วิกฤตน้ำท่วมก่อน เดินหน้าทำงานเต็มที่
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พื้นที่ภาคใต้ กล่าวถึงนิด้าโพล เผยผลสำรวจคะแนนความนิยมของพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ภาคใต้ที่ลดลงว่า ไม่เป็นไร ให้เป็นไปตามโพล
ตอนนี้การแก้ปัญหาวิกฤตถือเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า โพลก็ส่วนโพลเราไม่สนใจ ขอเอาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ก่อน
เมื่อถามว่ายังมั่นใจกระแสในพื้นที่ภาคใต้อยู่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยังมั่นใจอยู่
เมื่อถามว่ากระแสของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนจะดึงให้คะแนนพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นมา กังวลหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ไม่กังวล ที่จริงคนใต้ก็มีกระแสของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว ฉะนั้น โพลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของโพล เรามีหน้าที่คือทำงานให้เต็มที่