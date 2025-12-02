ครม.สั่งถอน ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มปี 69 หวั่นหยุดยาวต่อเนื่อง กระทบผู้ประกอบการ-จ้างงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทางสำนักเลขาธิการคณะมนตรี เสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณาประกาศวันหยุดพิเศษ เพิ่มเติมปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยนายกรัฐมนตรี เปิดให้รัฐมนตรีแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ในแต่ละปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน หากประกาศเพิ่ม อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการและการจ้างงานได้
ที่ประชุมครม. จึงให้ถอนเรื่องดังกล่าวไปศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน