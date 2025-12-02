นายกฯ สั่ง ‘มหาดไทย-พลังงาน-ดีอี’ จับมือฟื้นสาธารณูปโภคเมืองสงขลา กำชับแนวทางจัดงบประมาณปี 70 ให้คำนึงสภาพแวดล้อม-ลงทุนระบบป้องกันภัย

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งการในที่ประชุมครม.ถึงมหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการเรื่องสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต

โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือฟื้นฟูให้สภาพพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

นายกฯ ให้แนวทางการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินจำนวนมากในการเยียวยาสถานการณ์และบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ จึงกำชับว่าการจัดทำงบประมาณให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และการออกแบบถนน ทางรถไฟ ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศ ด้วย

หากขวางทางน้ำ ต้องเสริมจุดระบายน้ำให้เพียงพอ และให้ลงทุนเรื่องระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการเยียวยา

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