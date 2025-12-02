พิพัฒน์ แจงปม ตั๋วเครื่องบินแพง ยันราคาไม่เกินเพดาน–เร่งเพิ่มเที่ยวบิน เผยตรวจสอบล่าสุด หลายสายการบินเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น ทำให้ตั๋วปรับลดราคาลง

วันที่ 2 ธ.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เปิดเผยถึง ปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินแพงในบางเที่ยวบิน จากกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ปัญหาตรงนี้ ตนได้พูดคุยทำความเข้าใจกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เรียบร้อยแล้ว ปัญหาตรงนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยืนยันว่าราคาตั๋วที่จำหน่ายในปัจจุบันไม่ได้แพงเกินเพดานที่กฎหมายกำหนด

เบื้องต้นทางกระทรวงคมนาคมได้พูดคุยหารือกับ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมสายการบินประเทศไทย โดยขอความร่วมมือไปยังสายการบินต่างๆ พิจารณาขอความร่วมมือเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางที่มีความต้องการเดินทางสูง รวมถึงพิจารณาราคาพิเศษสำหรับตั๋วเครื่องบินในเส้นทางหาดใหญ่ และเส้นทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตอุทกภัย

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า าสุดตนได้ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าหลายสายการบินได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน โดยเฉพาะสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินจำนวนมาก ทำให้ที่นั่งเข้าสู่กลไกในระบบมากขึ้น ราคาตั๋วจึงเริ่มปรับลดลงตามกลไกตลาด

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