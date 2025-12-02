อภิสิทธิ์ ขอบคุณโพลหนุนนั่งนายกฯ ยันไม่ยึดติดตัวเลข ผลเปลี่ยนแปลงได้ตลอด มุ่งแข่งกับตัวเอง ชี้ตอนนี้ทุกพรรคต้องช่วยกันทำงานฟื้นฟูประเทศก่อน

วันที่ 2 ธ.ค. 2568 ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของนิด้าโพลที่ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายอภิสิทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี มาเป็นลำดับ 2 ว่า รู้สึกขอบคุณ แต่ไม่ได้ยึดติดกับตัวเลขดังกล่าวมากนัก และต้องขอขอบคุณสำหรับการสำรวจ แต่ผลสำรวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผลที่ออกมาก็เป็นกำลังใจให้คณะทำงานเดินหน้าต่อสำหรับคนทั้งประเทศ

“เราคงไม่ได้ไปติดยึดอยู่กับตัวเลขขณะใดขณะหนึ่ง เรารู้ว่าทำงานแข่งขันกับตัวเองเป็นหลักในขณะนี้ เพราะว่าคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคชุดนี้มาเริ่มต้นช้ากว่าพรรคอื่นในการเตรียมการเลือกตั้งอยู่แล้ว” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ส่วนผลสำรวจมีคะแนนนำถึง 25.5% มองว่ามีนัยยะสำคัญทางการเมืองหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่กล้าสรุปอะไร ในขั้นนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างที่บอกคือมุ่งเน้นการทำงานแข่งกับตัวเองมากกว่า

เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้มองนายอภิสิทธิ์เป็นคู่แข่งทางการเมือง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าท่านต้องเดินหน้าทำงาน ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประเทศ จริงๆ อยากจะเรียนว่ามาตรการทั้งหลายที่ออกมาก็พยายามตอบโจทย์ให้ครอบคลุม แต่เครื่องมืออาจจะยังมีจำกัดอยู่ เช่น อาจจะไปเน้นในเรื่องของการให้สินเชื่อ ไม่นับในส่วนที่เป็นเยียวยา 9,000 บาท

“ความจริงแนวคิดอย่างเช่นคนละครึ่งใช้ได้กับทั้งภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องทำในขณะนี้ เพื่อฟื้นฟูกลับคืนมา ตอนนี้ยังไม่ได้แข่งขันกัน แต่ต้องช่วยกันทำงานทุกพรรค” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

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