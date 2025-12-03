นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ชี้ไร้ประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชน สะท้อนรัฐล้มเหลว-สื่อสารไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 นายสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.2568 จำนวน 960 คน ทั่วภูมิภาคในประเทศ ประเด็น “ความคิดเห็นต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล”

advertisement

สอบถามประชาชนว่า การบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลในครั้งนี้มีประสิทธิภาพในระดับใด พบว่า 92.3% ให้ความเห็นว่า รัฐบาลบริหารจัดการแย่มาก แบ่งเป็น แย่มาก 69.20% และ แย่ 23.10% ขณะที่อีก 7.70% ยังมองว่าบริหารจัดการได้ดี

ส่วนคำถามประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ได้คำตอบว่า การช่วยเหลือแย่มาก 76.9% แบ่งเป็น แย่ 46.20% และ แย่มาก 30.70% ขณะเดียวกันประชาชนมีมุมมองว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 15.40% และอีก 7.70% มองว่าช่วยเหลือได้ดี

โพลชี้ประชาชน 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ไร้ประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ชัด

โพลชี้ประชาชน 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ไร้ประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ชัด

ขณะที่ “ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ” ผู้ให้สำรวจลงความเห็นว่า แย่ 46.20% และ ปานกลาง 30.80% ส่วนอีก 23% มีมุมมองว่า แย่มาก

สำหรับความเร็วในการแจ้งเตือน”ประชาชนลงความเห็นว่า แย่มาก 46.20% ปานกลาง 30.80% แย่ 15.30% และ ดี 7.70%

ทั้งนี้ ได้สอบถามถึงการสื่อสารของรัฐบาลในเชิงของ ประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน ปรากฏว่า ประชาชนผู้ให้สำรวจให้อยู่ในระดับ แย่ 53.80% แย่มาก 30.80% ดี 10% และ ปานกลาง 5.40% พร้อมกันนี้ได้ถามถึงความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร พบว่า แย่ 36% ปานกลาง 41% และ แย่มาก 23%

โพลชี้ประชาชน 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ไร้ประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ชัด

โพลชี้ประชาชน 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ไร้ประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ชัด

ส่วนคำถามถึงประสิทธิภาพการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เสียงส่วนใหญ่ มองว่า แย่ 46.20% ปานกลาง 25% แย่มาก 21.10% และ ดี 7.70%

นายสานิต กล่าวว่า ผู้ให้สำรวจทั้งหมดได้รับทราบข่าวสารและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จากช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Line, TikTok ฯลฯ) 84.60% โทรทัศน์ (ข่าวทางฟรีทีวี) 61.50% เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 53.80% แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัย 38.50% เพื่อน ครอบครัวคนในชุมชน 30.80% วิทยุ 15.40% และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อบต., เทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน) 7.70%

โพลชี้ประชาชน 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ไร้ประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ชัด

โพลชี้ประชาชน 92.3% ไม่พอใจรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่ ไร้ประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ชัด

คำถามต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงการจัดการปัญหาน้ำท่วมในส่วนใดมากที่สุด โดยผู้สำรวจต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉิน (ความเร็วและความทั่วถึงของความช่วยเหลือ) 100% การระบายน้ำ (การติดตั้ง ลอกท่อระบายน้ำ การใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ) 92.30% การจัดการข้อมูลและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ 88%

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้) 84.60% การวางแผนและป้องกันระยะยาว (การสร้างเขื่อน คันกั้นน้ำ การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์) 80% มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 78.50% และการมีส่วนร่วมของชุมชน 69.90%

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โรงเรียนเอกชนดัง โพสต์อาลัย 2 นักเรียนหญิง วัย 14 ปี เสียชีวิตสลด
2

รวบแล้วหนุ่มหัวร้อน แพ้เสียงแตรไฟเขียวไม่ขยับขับปาดหาเรื่องคันหลัง ตร.ยึดรถเบนซ์ด้วยส่งฟ้องศาล
3

หมอโอ๊ค เตือนวิตามินบางตัว-อาหารเสริมที่ไม่ควรซื้อกิน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-โรคร้าย
4

เศร้าสุดสะเทือนใจ! 2 สาวน้อยวัย 14 เล่นน้ำสระว่ายน้ำหมู่บ้าน จมเสียชีวิตคาสระ
5

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
6

ราคาทองวันนี้ 15 มิ.ย.69 พุ่งแรงทะลุกว่า 1,000 บาท เทียบราคาปิดวานนี้
7

สยองดอนเมือง หนุ่มถูกแทงก่อนเอา ศพยัดกล่อง หมกชั้น2
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 33 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
9

ป.ป.ช.พิจิตร เผยผลทดสอบ คุณภาพปูนสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มีเหล็ก
10

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มิ.ย.69 ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่ อัปเดต 5 สถานบริการ