ไทยก้าวใหม่ เปิดตัว 22 ผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. ดร.เอ้ ขอให้รอติดตามผู้สมัครกทม.อีกชุด โวสวย หล่อ โปรไฟล์ดี ลั่นขอพาประเทศออกจากหลุมดำด้วยความรู้-หลักวิชาการ
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ Victor Club, FYI Center ชั้น 2 ถนนพระราม 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ แถลงเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.ทั่วประเทศ และเปิดนโยบายพลิกโฉมการศึกษาไทย
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้คนไทยกำลังอยู่ในโลกใบที่หนึ่ง แต่กำลังถูกโลกใบที่ใหญ่กว่า ใบที่สองดูด ซึ่งจะเป็นหลุมดำที่ดูดทุกคนถ้าประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง จะทำให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ยากจนด้อยพัฒนา ดังนั้น ประเทศไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนและทุกคนนิ่งเฉยไม่ได้
วันนี้พรรคไทยก้าวใหม่ ตั้งใจเปลี่ยนประเทศดียิ่งขึ้น โดยเรามีอุดมการณ์ที่จะไม่ยอมให้ประเทศตกอยู่ในหลุมดำเปลี่ยนด้วยความกล้าหาญ เพราะหลายๆคนอยู่ในโลกใบที่หนึ่งที่มีความพร้อมความสมบูรณ์เสียสละได้ แต่ประเทศไทยทุกวันนี้ เป็นเพราะผู้บริหารประเทศไม่เคยบริหารประเทศด้วยความรู้ และหลักวิชาการ
พรรคไทยก้าวใหม่จึงขอเสนอตัวเพื่อนำประเทศด้วยความรู้ด้วยหลักวิชาการ โดยเรามีผู้ร่วมอุดมการณ์ กล้าหาญเสียสละ เสนอตัวรับใช้ประขาชนและเป็นผู้นำประเทศ
จากนั้นนายสุชัชวีร์ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ มอบเสื้อ และหมวก สัญลักษณ์ของพรรคฯ ให้กับผู้เสนอตัวลงสมัครสส.จำนวน 22 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะลงสมัครในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสาน
นายสุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์กรณีได้รับสัญญาณอะไรหรือไม่ ถึงเปิดตัวในวันนี้ว่า จริงๆ อยู่ในตารางอยู่แล้วว่าเราจะแสดงความพร้อมส่งผู้สมัครสส.ทุกภาคทั่วประเทศ ผู้สมัครชุดนี้ผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งตั้งใจจะประกาศตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แต่ทีมงานพรรคไทยก้าวใหม่ และตนได้ไปช่วยผู้ประสบมหาอุทกภัยที่ภาคใต้ จึงเลื่อนมาวันนี้ ซึ่งครบ 2 เดือนจากที่ประกาศเปิดตัวพรรคไทยก้าวใหม่พอดี วันนี้ถือเป็นวันดี และผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.ในนามพรรคไทยก้าวใหม่ ที่เป็นคนคุณภาพสูงจริง ๆ อยากกลับมาช่วยประเทศไทย
นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สําหรับการเปิดตัวผู้สมัคร กทม.ที่เหลือ และภาคใต้นั้น ยืนยันว่าตอนนี้ภาคใต้มีความพร้อม แต่จากที่ทุกคนเห็นสถานการณ์ในภาคใต้ มีว่าที่ผู้สมัคร สส.ของเรา ทุ่มเทอยู่ในพื้นที่ ดูแลประชาชน ส่วนพื้นที่ กทม.อยากให้ติดตาม เพราะการเปิดตัวชุดต่อมา จะมีความโดดเด่น เก่ง หล่อ สวย และมีอุดมการณ์ เสียสละ ไม่แพ้ชุดแรกที่เปิดไปแล้วแน่นอน
เมื่อถามถึงการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสุชัชวีร์กล่าวว่า ที่แน่ๆ คือตนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความพร้อม ทั้งชีวิตที่ทุ่มเท และประสบการณ์ความสําเร็จที่เสียสละเพื่อประชาชน วันนี้ไม่ใช่แค่ตนคนเดียว แต่ยังมีทีมงานพรรค ถ้าท่านเลือกเรา ท่านได้เราจริงๆ