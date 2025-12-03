“ทวี-ธีรรัตน์” นำทัพ! “ประชาชาติ-เพื่อไทย” ผนึกกำลัง Kick off กิจกรรมทำความสะอาด ฟื้นฟูหาดใหญ่ หลังเจอน้ำท่วม

วันที่ 3 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ และคณะ พร้อมด้วยคณะจากพรรคเพื่อไทย นำโดย น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ รองหัวหน้าพรรค นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรค และ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนพรรค ได้ผนึกกำลังลงพื้นที่ เพื่อ Kick off กิจกรรมทำความสะอาด และฟื้นฟูชุมชน

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ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ได้คลี่คลายลง แต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไม่น้อยกว่า 70,331 ครัวเรือน

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งคืนสุขลักษณะที่ดีสู่ชุมชน โดยการระดมอาสาสมัครกว่า 300 คน พร้อมด้วยเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกว่า 100 เครื่อง, รถบรรทุกสำหรับขนขยะกว่า 10 คัน, และรถบรรทุกน้ำ 10 คัน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือแบบครบวงจร 3 ด้านพร้อมกัน คือ

1.การทำความสะอาดบ้านเรือนที่เสียหาย 2.การขนย้ายขยะมูลฝอยและซากความเสียหายออกจากพื้นที่ และ 3.การฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนที่เต็มไปด้วยโคลนและสิ่งปฏิกูล

ในการลงพื้นที่ดังกล่าว พ.ต.อ.ทวี และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ และเข้าฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแผนกิจกรรม ก่อนจะนำคณะเดินทางไปยังชุมชนบริเวณตลาดกิมหยง เพื่อเริ่มปฏิบัติการทำความสะอาดและฟื้นฟูชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการมอบถุงยังชีพกว่า 500 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้เรามาในนามของกลุ่มจิตอาสา ผู้ที่มีจิตศรัทธาสมัครใจมารวมตัวกันประมาณ 250-300 คน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างบริจาคทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อมาช่วยกันฟื้นฟู โดยภารกิจหลักคือการทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

สำหรับการเข้าช่วยเหลือ เราจะจัดลำดับความสำคัญโดยเน้นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อน ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่มีทั้งน้ำประปาและไฟฟ้า ตามด้วยกลุ่มที่มีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ยังขาดแคลนน้ำ โดยทางทีมงานจะขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อน เพื่อนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยฉีดล้างและทำความสะอาดให้

เราวางกรอบการทำงานไว้ประมาณ 8 วัน คือตั้งแต่วันที่ 3-10 ธ.ค. เป้าหมายสำคัญคือเราต้องการ ‘คืนความสุข’ ให้กับพี่น้องประชาชน อยากช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน ขนย้ายขยะ และล้างถนนหนทาง เพื่อให้สภาพบ้านเมืองกลับมาเป็นปกติเหมือนช่วงก่อนน้ำท่วมโดยเร็วที่สุด

การทำงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ทีมงานจากกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังได้รับความร่วมมือจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ที่ได้ระดมทั้งรถบรรทุกน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ และกำลังพล มาช่วยเสริมทัพด้วยจิตอาสา ซึ่งเป็นการรวมพลังกันเพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงและต้องระวังหลังจากน้ำลด คือ เรื่องขยะเน่าเสียและฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่นจากโคลนแห้งซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่อันตรายไม่แพ้น้ำท่วม และอาจก่อให้เกิดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น ผมอยากเชิญชวนและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ดูแลสุขภาพทางเดินหายใจ ให้เหมือนกับช่วงที่เราป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดการปฏิบัติภารกิจ พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินทักทายพูดคุยกับเจ้าของบ้าน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งกิจกรรมทำความสะอาดและฟื้นฟูชุมชนนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 3-10 ธ.ค.2568 โดยคาดว่าจะสามารถช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 1,000-2,000 หลังคาเรือน

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