นายกฯ กร้าว! ห้ามรุกล้ำ-ห้ามย่ำยีทำลายเกียรติภูมิคนไทย ปมชายแดนบ้านหนองจาน ปัดขีดเส้นตายให้ชาวกัมพูชาต้องย้ายออกก่อนยุบสภา ย้ำความมั่นคงไม่มีกรอบกำหนด

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการผลักดันให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว จะเสร็จทันก่อนรัฐบาลประกาศยุบสภาหรือไม่ ว่า ทางกองทัพดำเนินการอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับการยุบสภา เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคง

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เมื่อถามว่าไม่ได้มีการขีดเส้นหรือกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ใช่หรือไม่ว่าต้องออกก่อนการยุบสภา นายกฯ ย้ำว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เรื่องความมั่นคง และอธิปไตยของประเทศ ไม่มีกรอบ แต่กรอบอธิปไตยของประเทศ คือ ห้ามรุกล้ำ ห้ามย่ำยี ห้ามทำลายเกียรติภูมิ ห้ามคนไทยโดนทำร้าย และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

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