อนุทิน ตอบแบบนี้ หลังสื่อถาม​ 12 ธ.ค.​ ไม่มีอุบัติเหตุ​การเมืองใช่หรือไม่​ โบกมือปฏิเสธ ปม พท. ไม่ยื่นซักฟอกแล้ว บอกทำงานทุกวัน ยังไม่ได้คุย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่​ว่า​ “คาดเข็มขัดนิรภัย​”

advertisement

เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณว่าจะไม่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วใช่หรือไม่​ นาย​อนุทิน​ ถึงกับยกมือขึ้นมาโบกปฏิเสธ​ ก่อนระบุว่า​ ตนยังไม่ได้คุย​ แต่เรายังทำงานทุกวัน​ เผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์​

เมื่อถามว่า หากไม่มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ถึง 31 ม.ค.2569 ใช่หรือไม่​ นายอนุทิน กล่าวว่า​ “อยู่ไม่เกิน 31 ม.ค. ก็แล้วกัน”

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หากพรรคเพื่อไทยยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า หากยื่นเข้ามาก็เป็นไปตามกระบวนการ​ กระบวนการเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญ และขั้นตอน​

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โรงเรียนเอกชนดัง โพสต์อาลัย 2 นักเรียนหญิง วัย 14 ปี เสียชีวิตสลด
2

รวบแล้วหนุ่มหัวร้อน แพ้เสียงแตรไฟเขียวไม่ขยับขับปาดหาเรื่องคันหลัง ตร.ยึดรถเบนซ์ด้วยส่งฟ้องศาล
3

หมอโอ๊ค เตือนวิตามินบางตัว-อาหารเสริมที่ไม่ควรซื้อกิน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-โรคร้าย
4

เศร้าสุดสะเทือนใจ! 2 สาวน้อยวัย 14 เล่นน้ำสระว่ายน้ำหมู่บ้าน จมเสียชีวิตคาสระ
5

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
6

สยองดอนเมือง หนุ่มถูกแทงก่อนเอา ศพยัดกล่อง หมกชั้น2
7

ราคาทองวันนี้ 15 มิ.ย.69 พุ่งแรงทะลุกว่า 1,000 บาท เทียบราคาปิดวานนี้
8

ป.ป.ช.พิจิตร เผยผลทดสอบ คุณภาพปูนสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มีเหล็ก
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 33 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
10

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มิ.ย.69 ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่ อัปเดต 5 สถานบริการ