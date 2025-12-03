อนุทิน ตอบแบบนี้ หลังสื่อถาม 12 ธ.ค. ไม่มีอุบัติเหตุการเมืองใช่หรือไม่ โบกมือปฏิเสธ ปม พท. ไม่ยื่นซักฟอกแล้ว บอกทำงานทุกวัน ยังไม่ได้คุย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 ธ.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่ว่า “คาดเข็มขัดนิรภัย”
เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณว่าจะไม่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถึงกับยกมือขึ้นมาโบกปฏิเสธ ก่อนระบุว่า ตนยังไม่ได้คุย แต่เรายังทำงานทุกวัน เผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์
เมื่อถามว่า หากไม่มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ถึง 31 ม.ค.2569 ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “อยู่ไม่เกิน 31 ม.ค. ก็แล้วกัน”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หากพรรคเพื่อไทยยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า หากยื่นเข้ามาก็เป็นไปตามกระบวนการ กระบวนการเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญ และขั้นตอน