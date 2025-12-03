ชนินทร์ ยินดี‘รายย่อย’ผลิตเหล้าสีได้เองแล้ว หลังกฎกระทรวงการผลิตสุรามีผล ส่งเสริมสุราชุมชน ชี้เป็นก้าวใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมสุรา

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ก้าวใหญ่ของการขับเคลื่อนนโยบายสุราชุมชน สร้างสมดุลใหม่ เสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ

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กฎกระทรวงการผลิตสุรา (ฉบับใหม่) ที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตร พ.ศ.2568 หรือ พ.ร.บ.สุราชุมชน ประกาศใช้แล้ว ในฐานะผู้ผลักดันกฎหมาย และประธานกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขอยินดีกับผู้ประกอบการสุรารายย่อยทุกท่าน ทั้งผู้ผลิตเหล้าสี เหล้ากลั่น เหล้าแช่ และคราฟท์เบียร์

สิ่งนี้เป็นทั้งความภาคภูมิใจ และข้อยืนยันว่าไม่ใช่แค่ทำจริงแต่ทำได้จริง เพราะความท้าทายในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จในฐานะพรรครัฐบาลขณะนั้น คือการสร้างสมดุลที่ทุกคนยอมรับได้ เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกคน จึงต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ มีการแก้ไขเรื่องใหญ่ๆ หลายประการ อาทิ ผู้ผลิตรายย่อยสามารถทำเหล้าสี เช่น ยิม รัม วิสกี้ บรั่นดี ได้แล้ว ไม่ได้อนุญาตเฉพาะโรงใหญ่เท่านั้น คราฟท์เบียร์ สามารถบรรจุถัง ขวด กระเป๋อง ส่งออกขายนอกร้านได้ โดยไม่ต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้ว

โรงผลิตสุรา สามารถตั้งใกล้แหล่งน้ำได้แล้ว หากมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน

สิ่งเหล่านี้เป็นก้าวใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมสุรา ที่จะเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย และโอกาสของประเทศ แต่ในดีเทลหลายๆ อย่างยังต้องรอกฎหมายลูกฉบับอื่นๆ ตามมาเพิ่มเติม ที่ยังคงต้องติดตามการแก้ไขกันต่อไป

ผมต้องยืนยันอีกครั้งว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ “สุราเสรี” เราส่งเสริมให้ผู้อยากประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องเข้าถึงใบอนุญาตได้ ไม่ใช่ให้ต้มเหล้าได้โดยทั่วไปโดยขาดการควบคุม

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