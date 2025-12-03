ดร.เอ้ ซัดรัฐบาลบริหารจัดการน้ำท่วมแบบไม่มีความรู้ ลั่นถ้าตัวเองเป็นนายกฯ หาดใหญ่ไม่สูญเสียเท่านี้แน่ จี้นายกฯรับผิดชอบ เพราะถือเป็นวิกฤตผู้นำ
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ Victor Club อาคาร FYI Center นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ให้สัมภาษณ์หลังการเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครสส.ทั่วประเทศ กรณีระบุผู้บริหารประเทศที่ผ่านมาไม่เคยบริหารด้วยหลักวิชาการนั้น หมายความว่าอย่างไรว่า ประเทศไทยไม่ควรมาถึงจุดนี้ ตนเชื่อมั่นในคนไทยว่า เราเป็นคนขยัน เป็นคนดี และเป็นนักต่อสู้
แต่คําถามคือวันนี้ทําไมประเทศไทยต้องเจอภัยพิบัติ และสูญเสียอย่างที่ไม่ควรสูญเสีย นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการบริหารประเทศ โดยไม่มีความรู้จริงๆ
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ที่จริงแล้ว ข้อมูลต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีของไทย ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่น แต่เป็นวิกฤตผู้นํา ในเรื่องภาวะผู้นําทุกระดับชั้น ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพราะขนาดมีข้อมูลและเทคโนโลยี ยังตัดสินใจผิดพลาดได้ แล้วมันมาจากอะไร ก็มาจากการบริหารประเทศโดยไม่มีความรู้ ไม่ยึดในหลักปฏิบัติ สุดท้ายความสูญเสียโดยเฉพาะความสูญเสียในชีวิต ไม่สามารถเอากลับมาได้
ดังนั้น จึงประกาศตั้งพรรคไทยก้าวใหม่ เพื่อบริหารประเทศด้วยอุดมการณ์ มีความกล้าหาญ ที่เราต้องพูดความจริง และสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดที่ทุกประเทศพัฒนาแล้วต้องมี คือต้องบริหารประเทศด้วยความรู้ พ้นความยากจน
ต่อให้มีข้อมูลแค่ไหน คนดี คนขยันแค่ไหน แต่ผู้นําไม่บริหารประเทศด้วยความรู้ เพราะสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ ภาคกลาง ปัญหาฝุ่นพิษ เศรษฐกิจ บ่งบอกอยู่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้บริหารด้วยความรู้ พรรคไทยก้าวใหม่จึงขอเสนอตัว คัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ มีความเป็นมืออาชีพ ที่สําคัญเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เพื่อดูแลประชาชน ทําให้ประเทศไทยเจริญ เติบโตก้าวใหม่ พ้นจากความยากจน
เมื่อถามว่าหากตอนนี้พรรคไทยก้าวใหม่เป็นรัฐบาล จะจัดการสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไร นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า “ถ้าเกิดผมเป็นนายกฯ ผมบอกได้เลยว่า เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้แน่นอน น้ำท่วมคือน้ำท่วม แต่ความสูญเสียจะไม่เป็นเช่นนี้ น้ำจะลดเร็วกว่านี้ การป้องกันภัยจะมืออาชีพ การกู้ภัยจะไม่สับสน ชัดเจน แม่นยํากว่านี้ การฟื้นฟูจะได้รับการเตรียมตัวรวดเร็ว การเยียวยาจะได้รับการดูแลทั่วถึง เข้าใจหัวอกของประชาชนมากกว่านี้”
สำหรับข้อเสนอแนะในการจัดการภัยพิบัติขณะนี้ อยากฝากอะไรถึงรัฐบาล เนื่องจากยังมีขั้นตอนหลายอย่างซ้ำซ้อน นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า อันดับแรกอยากให้กําลังใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรัฐบาล แต่วันนี้ท่านต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บ นอกจากจะพูดให้มีหลักในการปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
แม้แต่คนในพรรคเดียวกับท่าน ก็มีการบอกว่าผิดพลาดอย่างไร หากผิดพลาด เราก็มาแก้กัน ตนแนะนําไปแล้วว่า ควรแก้อย่างไร ไปถึงระบบการทํางาน ราชการ โครงสร้าง เพราะหากยังเป็นแบบนี้ หาดใหญ่ก็จะเจออีก ภาคกลาง กรุงเทพฯก็จะเจออีก ถ้าไม่กลับมาแก้ที่โครงสร้างทางวิศวกรรม ทำให้ยั่งยืน ทั้งที่วันนี้ต้องเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเยียวยา แต่เราก็เห็นว่า มันมั่วไปหมด
ดังนั้น ในมิติการฟื้นฟู รัฐต้องจัดการให้เร็วกว่านี้ และเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ ไม่เช่นนั้น จะทอดยาวเป็นเดือน และสุดท้ายแม้เคลียร์น้ำได้แล้ว แต่บ้านเคลียร์ไม่ได้ ประชาชนก็ไม่ฟื้นสักที
นายสุชัชวีร์ กล่าวด้วยว่า สําหรับการเยียวยาในพื้นที่ ตนเห็นว่ามีเอกสารเป็นตั้งๆ เห็นกับตา ซึ่งเป็นภาระประชาชนจริงๆ วันนี้รัฐจะพูดปากเปล่าไม่ได้ว่าเอาแค่บัตรประชาชนใบเดียว แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทําเอง เพราะท่านต้องเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เขาก็ไม่อยากเจอความผิดย้อนหลัง
ฉะนั้น การคิดล่วงหน้าว่า จะเจอปัญหาอย่างไร ควรจัดการให้เบ็ดเสร็จทีเดียว ไม่ใช่ลักลั่นกลับไปกลับมาแบบนี้ สุดท้ายประชาชนก็เสียโอกาสไปเรื่อยๆ เงินภาษีก็ตั้งเยอะ ควรเอามาจัดการดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ เร็วกว่านี้ ไม่ใช่สร้างความสับสนแบบที่เห็นทุกวันนี้