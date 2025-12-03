ภราดร เผย รัฐบาลตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนมหาภัย วางระบบป้องกัน–เยียวยาใหม่ พร้อมสรุปผลภายใน 2 เดือน ก่อนยุบสภา แจงเสียงสะท้อนเหลื่อมล้ำ เยียวยาศพละ2 ล้าน
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงผลประชุมวศป.กฉ.ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้สั่งการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ไม่มีใครปฏิเสธว่า ภัยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ในประเทศนี้เกิดมหาภัย ทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วมในหลายพื้นที่ หรือสึนามิ ซึ่งหลังเกิดภัย หน่วยงานต่างๆได้ร่วมระดมช่วยเหลือประชาชน แต่จากนั้นเราไม่เคยมีการถอดบทเรียนหรือสรุปบทเรียน เมื่อภัยครั้งใหม่มาเราก็ใช้ทรัพยากรของภาครัฐ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นี่คือบทเรียนของประเทศนี้
นายภราดร กล่าวว่า เชื่อว่าการแก้ไขระยะยาวมีความจำเป็น รัฐบาลนี้ได้ใส่ใจ และได้ให้ความสำคัญ ในการสรุปบทเรียนเพื่อให้ภัยครั้งนี้ เป็นตำราเล่มใหญ่ สำหรับภาครัฐ ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เราเชื่อว่าเมื่อเผชิญกับภัยต่างๆ จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในอนาคตได้ดีกว่านี้
นายกฯจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด โดยมี นายกฯ เป็นประธาน กรรมการมาจากทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเชิญผู้ชำนาญการด้านต่างๆ ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามารวบรวมสรุปบทเรียน และวางแผนรับมือกับมหาภัยที่จะเกิดขึ้น นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อทำให้ในอนาคตมีเครื่องมือที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรับมือกับภัยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ เช่น การพยากรณ์อากาศ
เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และเชื่อข้อมูลของภาครัฐ เพื่อจะได้เตรียมรับมือในการเกิดเหตุ และการแจ้งอพยพ ในเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อเกิดเหตุแล้วจะต้องมีการวางแผนบูรณาการในเรื่องของการช่วยประชาชน
“ยอมรับว่าทีมกู้ภัยของภาครัฐหรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ จำเป็นต้องสร้างทีมอาสาขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดจะต้องขึ้นทะเบียนกับ ปภ. เมื่อมีเหตุก็จะประสานกู้ภัยที่เป็นเอกชนให้เข้ามาช่วยดำเนินการ ช่วยเหลือชีวิต และการอำนวยความสะดวกของประชาชน”
นายภราดร กล่าวว่า ส่วนการเยียวยาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเผชิญ ต้องยอมรับว่าอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ซึ่งรัฐบาลนี้จะเอาบทเรียนนี้ ไปแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง แก้ไขปัญหาในระบบราชการที่ติดขัดและมีปัญหา หรือเส้นทางที่ยาวนานและยุ่งยากสำหรับประชาชน
จะนำบทเรียนตรงนี้มาสรุปและไปแก้ระเบียบทุกข้อ แก้กฎหมายทุกข้อที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการเยียวยาให้กับประชาชนให้ได้รวดเร็ว และสร้างความลำบากให้กับประชาชนให้น้อยที่สุด
รัฐบาลนี้เห็นถึงความสำคัญและพยายามใช้วิกฤตนี้ มาสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศ สร้างระบบในการป้องกัน มหาภัยหรืออุทกภัยหรือภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากกว่านี้
เมื่อถามว่ารวบรวมบทเรียนมีกรอบเวลาหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า จะทำให้เร็วที่สุด ซึ่งนายกฯ กำชับว่าจะต้องทำให้เสร็จในรัฐบาลนี้ ซึ่งจะต้องเป็นมติครม. ก่อนยุบสภา ซึ่งะต้องทำให้ได้ หมายความว่าคณะกรรมการชุดนี้ มีเวลาถอดบทเรียนทั้งหมดไม่เกิน 2 เดือนก่อนยุบสภา ทั้งนี้ เราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านภัยธรรมชาติต่างๆ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและมาสร้างระบบให้มีความเข้มแข็ง
เมื่อถามว่าตอนนี้มีเสียงสะท้อน จากประชาชนนอกเขตพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเช่นเดียวกัน รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2 ล้านบาทอย่างเท่าเทียมกัน จะทบทวนเพิ่มเติมหรือลดเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือได้อย่างไร นายภราดร กล่าวว่า ได้หารือกันในครม. เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า จะเยียวยาแต่เฉพาะในเขตที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือจ.สงขลา แต่จังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น จะนำไปพิจารณาในลำดับถัดไป