คณะทำงาน‘ซาบีดา’เดือด ปัดกล้องมือถือนักข่าว หลังขอสัมภาษณ์ประเด็นคลิปหลุด‘ชาดา’ สั่งห้ามถามเรื่องนี้ บอก“ขอแค่งานนี้นะ”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ธ.ค. 2568 ที่โรงแรม อวานีขอนแก่น แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประชุมและแสดงสินค้าจากผ้าไหมมัดหมี่ “World Ikat Textile Symposym 2025” ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.2568 โดยทางจังหวัดขอนแก่น และคณะทำงาน ได้เชิญ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดงาน

โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ สส.ขอนแก่น เขต 11 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านผ้าไหม รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมงานจำนวนมาก

หลังพิธีเปิดงาน น.ส.ซาบีดา ได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตามบูธต่างๆ กว่า 20 บูธ รวมทั้งถ่ายภาพร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์จนเสร็จสิ้นทุกบูธ

ขณะกำลังจะเดินออกจากห้องประชุม เพื่อไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อ ผู้สื่อข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอสัมภาษณ์รายละเอียดของงาน การฟื้นฟูและช่วยเหลือหลังน้ำลดในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม และกรณีคลิปวิดีโอที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย บิดาของน.ส.ซาบีดา ได้ออกมาตำหนิการทำงานของนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกฯแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ปรากฎว่าระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังสอบถามเรื่องคลิปนายชาดาจาก น.ส.ซาบีดา ได้มี หญิงรายหนึ่งสวมสูทสีดำ ที่มากับคณะทำงานของรมว.วัฒนธรรม ได้ใช้มือปัดกล้องโทรศัพท์มือถือของนักข่าวจนเกือบตกลงพื้น ซึ่งใช้บันทึกการสัมภาษณ์ พร้อมกับห้ามไม่ให้สอบถามในเรื่องนี้ และบอกสั้นๆ ว่า “ขอแค่งานนี้นะ”

ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียด ก่อนที่ น.ส.ซาบีดา จะเดินออกจากสถานที่จัดงานไป ทั้งที่การจะตอบคำถามหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของ รมว.วัฒนธรรม แต่การกระทำของหญิงคนดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเดินหนีหายไปพร้อมกับคณะของรัฐมนตรีและคณะของทางจังหวัด ท่ามกลางความตกตะลึงของสื่อมวลชนอย่างมาก

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