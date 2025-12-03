กกต.เปิดเอกสาร มีแค่พรรคประชาชน-กล้าธรรม ส่งผู้สมัครเลือกตั้งในปี 69 ได้ทั่วประเทศ ภูมิใจไทย-โอกาสใหม่ได้ 76 จังหวัด ขณะที่เพื่อไทย 59 จังหวัด
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น
จากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานกกต. ที่จัดทำข้อมูลสรุปจำนวนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสส. ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 จากจำนวนพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่ 76 พรรค พบว่า พรรคการเมืองที่สามารถส่งผู้สมัคร สส. ได้ครบทั้ง 77 จังหวัด 400 เขตเลือกตั้ง คือ พรรคประชาชนและพรรคกล้าธรรม
ส่วนพรรคภูมิใจไทยและพรรคโอกาสใหม่ ส่งผู้สมัคร สส.ได้ 76 จังหวัด ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ 73 จังหวัด ด้านพรรคเพื่อไทย 59 จังหวัด พรรคพลังประชารัฐ 48 จังหวัด พรรคเสรีรวมไทย 36 จังหวัด พรรคประชาธิปไตยใหม่ 26 จังหวัด พรรคทางเลือกใหม่ 21 จังหวัด พรรครวมไทยสร้างชาติ 14 จังหวัด เป็นต้น
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทั้ง 76 พรรค ส่งให้สำนักงาน กกต. ตรวจสอบและบันทึกเป็นข้อมูลว่า แต่ละพรรคได้ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อทำไพรมารีโหวต ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
สำหรับพรรคการเมืองที่มีจำนวนส่งผู้สมัคร สส.ได้ไม่ครบ 77 จังหวัดนั้น แหล่งข่าว เผยว่า ขณะนี้บางพรรคอาจดำเนินการครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานหรือแจ้งข้อมูล มายังสำนักงาน กกต. หรือบางพรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาดำเนินการได้ทัน หากมีการเลือกตั้งสส.เกิดขึ้น เพราะใช้เวลาไม่นาน
สำหรับพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัคร สส.ได้ในแต่ละจังหวัด จะต้องมีสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองให้ครบในแต่ละจังหวัด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ระบุว่า พรรคการเมือง ซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในจังหวัดใด ต้องมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดในจังหวัดนั้น
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดมากกว่าหนึ่งตัวแทนในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้นกําหนดว่าจะให้สาขาพรรคการเมืองสาขาใดหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใดในจังหวัดนั้น เป็นสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามมาตรา 50
ระหว่างนี้หากพรรคใดต้องการส่งผู้สมัคร สส.ให้ครบ 77 จังหวัด จำเป็นต้องจัดตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัด หรือเลือกตัวแทนพรรคให้ครบตามจำนวนที่จะส่งผู้สมัคร สส.ได้ครบทั้ง 77 จังหวัด ตามมาตรา 47 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 กำหนด