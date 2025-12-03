สรรเพชญ ขอผู้ว่าการประปา เชื่อมระบบน้ำจากนาทวีสู่เมืองสงขลา แก้ปัญหาน้ำขาด พร้อมผลักดันโรงผลิตน้ำประปาในระยะยาว

นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาขาดแคลนในอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งยืดเยื้อนานกว่า 7 วัน หลังสถานีผลิตน้ำประปาหาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้อำเภอเมืองสงขลาที่พึ่งพาน้ำจากหาดใหญ่เพียงแหล่งเดียว ไม่สามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสที่นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสงขลา โดย นายสรรเพชญ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าพบเพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการมี “แหล่งน้ำสำรอง” สำหรับเมืองสงขลา

นายสรรเพชญ ได้นำเสนอให้ กปภ. เร่งดำเนินการเชื่อมระบบน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบที่ไหลจากเทือกเขาน้ำค้าง ผ่านอำเภอนาทวี ลงสู่อ่าวไทยบริเวณตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ให้บริการน้ำประปาในระยะสั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงที่อำเภอหาดใหญ่ไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติ โดยชี้ว่าแนวทางนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำประปาขาดแคลนซ้ำรอยเหมือนในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม นายสรรเพชญ ยังได้ย้ำว่า การเชื่อมน้ำจากนาทวีเป็นเพียงแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะที่แนวทางแก้ปัญหาระยะยาวควรเป็นการจัดตั้ง โรงผลิตน้ำประปาในอำเภอเมืองสงขลาโดยตรง เพื่อให้พื้นที่มีความมั่นคงด้านน้ำอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอที่นายสรรเพชญได้ทำหนังสือกราบเรียนถึงนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ให้พิจารณาเร่งดำเนินการด้วยแล้ว

ด้านนายจักรพงศ์ ผู้ว่าการ กปภ. ได้รับข้อเสนอดังกล่าว โดยระบุว่าจะเร่งรัดการศึกษาความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อระบบน้ำจากนาทวีมายังเมืองสงขลา รวมถึงการจัดทำแผนสร้างแหล่งน้ำสำรองและระบบผลิตน้ำประปาระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างมั่นคงต่อไป

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