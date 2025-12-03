‘เพื่อไทย’ ประกาศหาผู้สมัครเลือกตั้ง สส.เพชรบูรณ์ เขต 2 หลังคนเก่าย้ายไปอยู่พรรคอื่น ผู้ที่สนใจแสดงความจำนงค์มาได้เลยที่พรรคเพื่อไทย

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา อดีตโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง และ แกนนำครอบครัวเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาถึงการรับสมัคร ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. ให้กับในนามพรรคโดยระบุดังนี้

“ใครต้องการเป็นผู้สมัคร สส.เพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย แสดงความจำนงค์มาได้เลยที่พรรคเพื่อไทยนะคะ เนื่องจากคนเดิมย้ายไปอยู่พรรคอื่น”

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบ ผลการเลือกตั้ง สส.เพชรบูรณ์ เขต 2 เมื่อปี 2566 พบว่า พรรคเพื่อไทย ส่ง นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล ลงแข่งขัน แต่ได้ทำได้เพียงอันดับที่ 2 คว้าไป 28,857 คะแนน พ่ายต่อ สส.โอเล่ จักรัตน์ พั้วช่วย ที่ได้ไป 38,352 คะแนน

อย่างไรก็ตามล่าสุด นายชัยณรงค์ ได้ย้ายไปอยู่กับ พรรคกล้าธรรม เป็นที่เรียบร้อย

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