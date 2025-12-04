กกต.ฟันอาญา-เพิกถอนสิทธิ 2 นักล็อบบี้เลือกสว. เผยเป็นหนึ่งในผู้อาสาลงสมัครสส.ภูมิใจไทย รอบหน้า แฉพฤติการณ์เปิดโรงแรมจัดประชุม ยื่นข้อเสนอรับเงินเป็นกิโล พร้อมจ่าย 10 ล้าน แลก 80 เสียง ซ้ำระบุทุกคนที่เข้าร่วมไม่กลับบ้านมือเปล่า ชี้เข้าข่ายสมคบคิด
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนาวุฒิ แสงอรุณ ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มที่ 19 หมายเลข 6 ผู้ถูกร้องที่ 1 และนายสัจจพงษ์ ภูมิศักดิ์ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัคร ผู้ถูกร้องที่ 2 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 62 และให้ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 77(1)
เนื่องจากการไต่สวน ฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1 ให้ถ้อยคำยอมรับว่า ถูกชักชวนให้ไปจัดหาผู้มีสิทธิเลือกสว.ระดับประเทศ ให้มาประชุมที่โรงแรมปทุมธานี เพลส และประสงค์จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการเลือก
ประกอบกับมีพยานที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งให้ถ้อยคำว่า ได้เดินทางไปที่โรงแรมปทุมธานีเพลส หลังผู้ถูกร้องที่ 1 ส่งข้อความไลน์ถึงตนว่าให้มาหาประสบการณ์ทางการเมือง และแนะนำให้ชักชวนเพื่อนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศมาด้วย
ในวันดังกล่าวขณะที่อยู่โรงแรมปทุมธานีเพลส พยานเห็นผู้ถูกร้องที่ 1 เดินทักทายบุคคลอื่น ๆ และกล่าวถ้อยคำว่า “รู้จักคนอื่น ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกสว.ระดับประเทศหรือไม่ หากมีให้ชักชวนมา เพราะหากได้เข้าระดับประเทศ คุณเบิร์ดจะให้เงินเป็นกิโลเลยนะ แต่รายละเอียดให้รอคุณเบิร์ดมาชี้แจงเอง”
บ่งชี้ถึงการเสนอผลประโยชน์ ในการเลือกสว. และสอดคล้องกับรายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมปทุมธานีเพลสที่ปรากฏชื่อของ ผู้ถูกร้องที่ 1เป็นผู้เข้าพัก เพราะประสงค์จะได้ส่วนแบ่งจากผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่รู้จักและไปเข้าร่วมประชุม วางแผนการเลือก
กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลาง ชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาที่โรงแรมปทุมธานีเพลส อันมาเพื่อสมคบคิด วางแผนหรือจัดเตรียมเพื่อลงคะแนนในการเลือกสว.ระดับประเทศ เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด
โดยมีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณ เป็นเงินได้ อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 77 (1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการกระทำเพื่อสมยอมกันในการลงคะแนนเลือกสว. อันมิได้เป็นการลงคะแนนเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107
และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 2561 และมาตรา 33 ที่กำหนดให้สว.มาจากการเลือกกันเองของบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้สมัครนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนน มิใช่การสมยอมกันในการลงคะแนนเลือก
ซึ่งเป็นการทุจริตการเลือก อันทำให้การเลือกเป็นไปโดย ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา62 และรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ทั้งนี้ ตามแนวคำพิพากษา ศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ ลต สว 1/2568 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สว 47/2568 ลงวันที่5 ส.ค.68
ส่วนนายสัจจพงษ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ชักชวนผู้ร้องและผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศในแต่ละกลุ่มเข้าร่วมรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาเมืองทองธานี และได้เสนอให้เงินแก่ทุกคน คนละ 200,000 บาท และเสนอให้เงินแก่ผู้ร้อง 10,000,000 บาท เนื่องจากผู้ร้องมีลูกทีมเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศจำนวน 80 คน
ผู้ถูกร้องที่ 1 จะเป็นผู้ดูแลการให้เงินเนื่องจากมีการส่งข้อความทางไลน์ระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องที่ 1 เกี่ยวกับการให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือก
จากการไต่สวนพยาน 3 ปาก ให้ถ้อยคำยืนยันว่าผู้ถูกร้องที่ 2 เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และผู้ถูกร้องที่2 ให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้นัดพบผู้ร้องที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาเมืองทองธานี เนื่องจากผู้ร้องขอให้ผู้ถูกร้องที่ 2 แนะนำผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศให้รู้จัก
จากการตรวจสอบแอปพลิเคชันไลน์พบหลักฐาน ภาพถ่าย บทสนทนาที่ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้สนทนากับพยานของผู้ร้อง และพยานไต่สวนประกอบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22-25มิ.ย.67เกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆ การแจ้งชื่อเข้าพักโรงแรม และข้อความแสดงแนวคิดว่า “24 เตรียมความพร้อมเรื่องกลุ่ม 25 ประชุมเตรียมปฏิบัติการ อุดมการณ์กลุ่มอิสระ
1.พวกเราคือกลุ่มอิสระไม่ขึ้นตรงพรรคการเมือง 2.ผู้สมัคร สว.ทุกท่านจะมี ศักดิ์ศรีในตัวเอง ทุกคนเป็น สว.ตัวแทนกลุ่มได้ ถ้ามีทีมงานในกลุ่มสนับสนุน (รวมทั้งสามารถเอาทีมงาน นอกกลุ่มเดียวกันมาสนับสนุนได้โดยกลุ่มจัดการจะแลกเปลี่ยนให้ในระบบ)
3.การจัดการเลือกตั้ง สว.รอบนี้ กลุ่มเราใช้ระบบ AI เข้ามาบริหารจัดการให้ (ให้ผู้สมัคร 4. สว.แต่ละท่านลงคะแนนตาม ระบบ AI กำหนด ให้เลือกเบอร์) 4.กลุ่มจะดูแลที่พักและการเดินทางในการเข้ามาเลือกตั้งให้ทุกคน ทุกคนที่เข้าร่วมอิสระจะไม่ กลับบ้านมือเปล่า”
และพยานไต่สวนประกอบอีก2 คนให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าขณะรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่างผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอให้ตนเป็นผู้จัดหาผู้มีสิทธิเลือก ระดับประเทศมาให้ แต่ตนมิได้ดำเนินการตามที่เสนอ อีกทั้งเมื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “สัจจพงษ์ ภูมิภักดิ์” ของผู้ถูกร้องที่ 2 ช่วงวันที่ 17พ.ค.-27มิ.ย.67 มีการโพสต์ข้อความ พร้อมภาพประกอบถึงการเมาประชุมดังกล่าว ในลักษณะมาทำงานใหญ่เพื่อชาติบ้านเมือง, เสร็จสิ้นภารกิจระดับประเทศ ถือว่าประสบความสำเร็จได้เรียนรู้งาน
โดยมีนายประจักษ์ จันทร์แก้ว ที่พบว่าเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว. ระดับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเดียวกับผู้ถูกร้อง และเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศกลุ่มที่ 20 มาแสดงความเห็น”ขอบคุณเพื่อนที่ส่งเสริมให้มาถึงจุดสูงสุดจนได้” แสดงให้เห็นว่าการเดินทางมากรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดปริมณฑลของผู้ถูกร้องที่ 2 ครั้งนี้ มาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหรือจัดเตรียมแผนการเลือกสว.ของผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ ไม่ใช่มาเยี่ยมน้องสาวตามที่ผู้ถูกร้องที่ 2 อ้าง
กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลางโดยชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาที่โรงแรม ปทุมธานีเพลส อันมาเพื่อสมคบคิด วางแผนหรือจัดเตรียมเพื่อลงคะแนนในการเลือกสว.ระดับ ประเทศ เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด โดยมีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้
อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. มาตรา77 (1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการกระทำ เพื่อสมยอมกันในการลงคะแนนเลือกสว. อันมิได้เป็นการลงคะแนนเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. มาตรา 11 และมาตรา 33 ทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตาม มาตรา 62 และรัฐธรรมนูญ มาตรา 226
ทั้งนี้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ ลต สว 1/2568 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สว 47/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค.68
นายสัจจพงษ์ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ปัจจุบันในเฟซบุ๊กส่วนตัวนายสัจจพงษ์ เปิดตัวขออาสาเป็น ว่าที่ผู้สมัครสส. เขต 8 อ.โนนสะอาด อ.หนองแสงและอ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พรรคภูมิใจไทย โดยมีภาพถ่ายร่วมกับแกนนำพรรคในโอกาสต่างๆ พร้อมภาพเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคที่ผ่านมาด้วย