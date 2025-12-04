กิตติรัตน์ ท้วง กษ.ควรประกาศห้ามเผาป้องกัน PM2.5 ตั้งแต่ ธ.ค. อย่าจงใจปล่อยฝุ่นคร่าผู้คน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ เรื่องมาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไปว่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ ต้องออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่เกษตร ตั้งแต่เดือนธันวาคม และมกราคมด้วย ไม่ใช่เพียงไปเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

นายกิตติรัตน์ ยังเห็นว่า หากรัฐบาลถ้าไม่รีบแก้ประกาศฯ ถือว่า กระทรวงเกษตรฯ จงใจปล่อยให้ฝุ่น PM 2.5 คร่าชีวิตผู้คน

 

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