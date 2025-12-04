อนุทิน ลั่น You know me little go รู้จักผมน้อยไป หลังถูกถามร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’ ถามสื่อจำไม่ได้หรือ ทำไมเขาไม่ได้สัญชาติ เชื่อเป็นมูลเหตุโดนให้ออกจากมท. บอกรู้หมดแหละ ใครก็รู้คนปล่อยภาพ แจงเคยเจอกัน 5-6 ครั้ง เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน แต่ไม่สนิท
เมื่อเวลา 10.38 น. วันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีภาพร่วมเฟรมกับนายเบนจมิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าภาพถ่ายเมื่อไหร่ ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อวาน (3 ธ.ค.) ที่ตนไปแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าใครมีเส้น ใครมีสาย แต่สุดท้ายก็ตามกฎหมายหมดทุกอย่าง
เมื่อถามว่ารู้จักกับนายเบน สมิธ เป็นการส่วนตัวหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า รู้จัก แต่ไม่สนิท พร้อมกับย้อนถามว่า “ปีนั้นปีอะไร นั่นแหละแค่เจอครั้งแรก”
เมื่อถามว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แล้วแต่คิด โดยปกติตนไม่ได้ติดต่อมีธุรกิจธุรกรรมอะไรด้วยอยู่แล้ว พร้อมย้อนถามสื่อว่า “จำไม่ได้หรือว่าทำไมเขาถึงไม่ได้สัญชาติ”
เมื่อถามว่าการที่มีการโพสต์ภาพครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีรัฐบาลหรือไม่ ที่ไม่ให้สัญชาติไทย นายกฯ กล่าวว่า “เขาว่าเป็นมูลเหตุ” พร้อมหัวเราะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้โดนปลดจากตำแหน่งรมว.มหาดไทยด้วยใช่หรือไม่ นายกฯ ตอบว่า “ใช่ หนึ่งในข้อหาที่ผมโดนออกจาก รมว.มหาดไทย แต่ไม่ใช่การปลดออกจากรัฐบาล แต่ให้ไปเป็นรมว.สาธารณสุขแทน แต่ผมไม่เอา และขอถอนตัวออกจากรัฐบาล ต้องพูดกันให้แฟร์ๆ“
นายกฯ ย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้โดนปลดจากรัฐบาลสมัยที่แล้ว ขอให้สื่อนำเสนอให้ชัดเจน เพียงแต่ได้รับการขอให้ออกจากตำแหน่งรมว.มหาดไทย ไปเป็นรมว.สาธารณสุข ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ปฏิเสธ
ส่วนจะเป็นเกมการเมืองพากันดึงให้ลงเหวกันทั้งหมดหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เราต้องคิดวิเคราะห์ และแยกเรื่องให้ถูก เมื่อถามว่ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนปล่อยภาพ นายกฯ กล่าวว่า “รู้หมดแหละ นักข่าวก็รู้ ใครก็รู้ทั้งนั้น”
เมื่อถามถึงเรื่องการขยายผลแล้วออกหมายจับหมายจับสแกมเมอร์ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องหมายจับต้องไปถามตำรวจ แต่ในแนวทางการสืบสวน เส้นเงินถึงใครก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น ตนถึงบอกว่าปิดชื่อ ถือพฤติกรรม
เมื่อถามว่าตอนที่นายเบน สมิธ มานั้นได้มาทำธุรกิจอะไร นายกฯ กล่าวว่า ตอนที่ตนคุยกับเขา ก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในฐานะเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน หากถามว่ารู้จักหรือไม่ ตนรู้จัก เจอกันตามงานก็ทักทาย
ผู้สื่อข่าวถามว่าเจอกันกี่ครั้ง นายกฯ ร้องโห ถามอะไรกันขนาดนั้น เมื่อถามย้ำว่าเคยเจอนายเบน สมิธ กี่ครั้ง นายกฯ ถามกลับว่า เจอกี่ครั้งหมายความว่าอย่างไร เขามีแวดวงมีอะไรอยู่ เจอในงานประมาณ 5-6 ครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่านายเบน สมิธ รู้จักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราดีใช่หรือไม่ นายกฯ หัวเราะ ก่อนบอกว่า พวกคุณก็เห็นรูปแล้ว จะมาเอาเรื่องอะไรจากรูปที่ถ่าย 7 ปีที่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลไม่กล้าปราบปรามพวกของนายเบน สมิธ อย่างจริงจังใช่หรือไม่ นายกฯ ตอบกลับว่า “ผมหรือไม่กล้าแตะ You know me little go รู้หรือเปล่าแปลว่าอะไร คุณรู้จักผมน้อยไป” ก่อนเดินเข้าประชุมทันที