ศิโรจน์ เผยถกร่างแก้ รธน.วาระสอง 10-11 ธ.ค.นี้ไม่กำหนดกรอบเวลา อ้าง‘วันนอร์’ อยากให้อภิปรายเต็มที่ บอกลงมติวาระสาม ช่วง 29 ธ.ค. หรือ 5-6 ม.ค.69 เลย
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ตอนนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. รัฐสภา ได้ส่งร่างรายงานกลับมาแล้ว
ขณะนี้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กำลังพิจารณาว่าจะอนุญาต และจะประชุมในวันที่ 10-11 ธ.ค. ในเวลา 09.00 น.
ส่วนจะมีการประชุมวิป 3 ฝ่ายหรือไม่นั้น ตนเคยเรียนกับประธานรัฐสภาไว้แล้ว ซึ่งท่านแจ้งว่าการประชุมวาระที่ 2 พิจารณาทีละมาตรา ที่มี กมธ.ขอสงวนความเห็น หรือมีสมาชิกขอแปรญัตติ การที่จะไปกำหนดเวลาดูแล้วคงไม่เหมาะสม จึงอยากให้เป็นสิทธิ์ของผู้ที่สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติให้ได้อภิปรายอย่างเต็มที่ ส่วนในรายละเอียด ขอให้วิปฝ่ายค้าน วิปรัฐบาล และวิปวุฒิสภา ลองไปพูดคุยกันว่าจะมีการอภิปรายกี่คน เวลาฝ่ายละเท่าไหร่
เมื่อถามว่าเวลาที่ใช้เวลา 2 วันจะเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องเพิ่มวันที่ 12 ธ.ค.ด้วย นายศิโรจน์ กล่าวว่า เราจะเริ่มเปิดประชุมในเวลา 09.00 น. ส่วนจะปิดกี่โมงนั้น ประธานรัฐสภาไม่ได้ขัดข้อง ขึ้นอยู่กับวิปทั้ง 3 ฝ่ายจะไปตกลงกัน หากทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับรัฐธรรมนูญ ท่านก็ไม่ขัดข้องว่าจะต้องปิดประชุมกี่โมง
เมื่อถามว่าตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าหากพิจารณาวาระ 2 เสร็จ ต้องทิ้งระยะเวลาไว้ 15 วัน คาดว่าจะพิจารณาในวาระ 3 ได้วันที่เท่าไหร่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า เราต้องดูก่อนว่าจะพิจารณาวาระ 2 เสร็จในวันไหน หากเสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 ธ.ค. ต้องรอไว้ 15 วัน คือวันที่ 26 ธ.ค. แต่ต้องรอพ้นกำหนด 15 วันก่อน
วันแรกที่จะพิจารณาได้เร็วที่สุดคือวันที่ 29 ธ.ค. แต่ต้องดูความพร้อมของสมาชิกด้วย เนื่องจากวันที่ 29 ธ.ค.จะเป็นวันสิ้นปี ซึ่งประธานสภาฯ ไม่ได้ขัดข้องว่าจะต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ในวันที่ 29 ธ.ค.เลย ท่านก็พร้อม หรือจะเป็นช่วงหลังปีใหม่วันที่ 5-6 ม.ค.2569 ท่านก็พร้อม ย้ำว่าอยู่ที่ความต้องการของวิป ซึ่งวิปทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องไปคุยกันว่า จะพิจารณาวาระ 3 วันที่เท่าไหร่
เมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้อาจทำให้การทำประชามติไม่ทันกับการเลือกตั้งหรือไม่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า ต้องดูในรายละเอียดว่า จำนวนวันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วต้องส่งไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำประชามติจะเป็นวันไหน เราต้องดูความพร้อมตรงนี้ แต่ประธานรัฐสภาเปิดโอกาสให้เต็มที่ จะพร้อมประชุมวันไหนท่านก็ยินดี