“ธนพร สมศรี” ยื่นลาออก รองหัวหน้าพรรค-สมาชิกพรรค ประชาธิปัตย์ เผยสาเหตุ ยัน ไม่มีความขัดแย้งกับใครในพรรค

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2568 นายธนพร สมศรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้แจ้งลาออกจากสมาชิกและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต่อนายทะเบียน พรรคการเมืองแล้ว

ส่วนสาเหตุที่ลาออก นายธนพร ระบุว่า เนื่องจากมีความจำเป็นส่วนตัวด้านธุรกิจของครอบครัว ซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่และใช้เวลามาก และไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ กับบุคลากรท่านใดของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเคารพและปรารถนาดีต่อทุกท่านและพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม

“ผมขอขอบพระคุณท่านหัวหน้า ท่านเลขาธิการ และกรรมการบริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่พรรคทุกท่าน ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ขออวยพรให้พรรคประชาธิปัตย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ในกิจการการเมืองต่อไป” นายธนพร ระบุ

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