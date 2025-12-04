“ธนพร สมศรี” ยื่นลาออก รองหัวหน้าพรรค-สมาชิกพรรค ประชาธิปัตย์ เผยสาเหตุ ยัน ไม่มีความขัดแย้งกับใครในพรรค
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2568 นายธนพร สมศรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้แจ้งลาออกจากสมาชิกและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต่อนายทะเบียน พรรคการเมืองแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ลาออก นายธนพร ระบุว่า เนื่องจากมีความจำเป็นส่วนตัวด้านธุรกิจของครอบครัว ซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่และใช้เวลามาก และไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ กับบุคลากรท่านใดของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเคารพและปรารถนาดีต่อทุกท่านและพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม
“ผมขอขอบพระคุณท่านหัวหน้า ท่านเลขาธิการ และกรรมการบริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่พรรคทุกท่าน ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ขออวยพรให้พรรคประชาธิปัตย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ในกิจการการเมืองต่อไป” นายธนพร ระบุ