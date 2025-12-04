อนุทิน หรี่ตาให้สัมภาษณ์ หลังหยอดยาขยายม่านตา เข้มผู้ว่าฯภาคเหนือ รับมือฝุ่น PM2.5 ยันถ้าจำเป็น ไฟเขียวให้ Work From Home ได้
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรึ และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่กลับมารุนแรง ได้สั่งการอะไรพิเศษหรือไม่ว่า วันที่ 3 พ.ย. มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเพื่อพูดคุยเรื่องนี้
โดยตนให้เตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงนี้ และให้เข้มงวดเรื่องของการเผาเหมือนกับปีที่แล้วที่สามารถลดฝุ่น PM2.5 ไปได้มากพอสมควร เพราะเราดำเนินคดีกับพวกที่ไม่เชื่อฟังพวกที่เผาของแห้งจากพืชผลการเกษตรปีนี้ก็ได้นายสุชาติ ชุมกลิ่น รองนายกฯและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาก็ช่วยได้เยอะ
เมื่อถามว่าต้องมีมาตรการ Work From Home หรือไม่ โดยนายอนุทิน ได้นำมือไปแตะที่ตา พร้อมกล่าวว่า เมื่อสักครู่ไปหาหมอตามา เขาหยอดขยายม่านตา ตอนนี้มองอะไรเป็นสีขาวไปหมดเลย โดยมาตรการWork From Home ก็ยังมีอยู่ ส่วนใหญ่อยู่กับทางภาคเอกชน ส่วนภาครัฐนั้น ถ้ามีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ เราก็ไม่ได้ห้าม
เมื่อถามว่าการเผา ได้พูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาไปประชุมอาเซียนหรือประชุมอะไร เราก็รวมประเด็นพวกนี้อยู่ในการหารือตลอด แต่เราเน้นสิ่งที่ควบคุมได้ในประเทศเราให้ได้มากที่สุด แต่ก็ลดไปได้มาก ซึ่งในปี 2568 ผู้ว่าฯทางภาคเหนือ ก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ จุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด และในเดือน ม.ค.2569 ตนยังคงความร่วมมือตรงนี้ได้
เมื่อถามว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน เป็นรัฐบาลอำนาจเต็มอยู่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าทำงานในเรื่องบริหารราชการปกติ มันก็อำนาจเต็ม
เมื่อถามว่าเจอมรสมเยอะจะยุบสภาก่อนกำหนดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนบอกแล้วว่าไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.2569