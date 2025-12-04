ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. สอบ อนุทิน – เอกนิติ-นักธุรกิจถ่ายภาพร่วมกับ เบน สมิธ ส่อเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรง จ่อร้องกกต.สอบอีกหลายพรรค
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นว่า กรณีโซเชียลเผยแพร่ภาพบุคคลต่างๆ
โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รมว.คลัง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคน รวมทั้งนักธุรกิจ ถ่ายภาพหลายกิจกรรมร่วมเฟรมกับนายเบน สมิธ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานรัฐ รวมทั้ง ปปง.ตรวจสอบธุรกรรมว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติหรือไม่นั้น จะเป็นการคบหาสมาคมกับบุคคลต้องสงสัยของ ปปง. และหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรมอันถือได้ว่าขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
สืบเนื่องจากโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพของ นายอนุทิน ปรากฏภาพร่วมเฟรมกับ นายเบน สมิธ ขณะรับประทานอาหาร พูดคุย ดื่มไวน์ บนโต๊ะเดียวกัน อีกทั้งยังมีภาพของนายเอกนิติ ที่ร่วมเฟรมพูดคุยกับนายเบน สมิธด้วย และยังมีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงหลายคน บางคนเป็นนายทุนพรรคการเมืองใหม่ อดีตปลัดกระทรวง รวมทั้งมีนักธุรกิจพลังงานระดับต้นๆของเมืองไทย อยู่ในเฟรมภาพต่างๆหลายภาพ หลายอริยาบท
แม้นายอนุทิน และนายเอกนิติ จะออกมาปฏิเสธว่า เป็นภาพเก่าที่อาจถ่ายเมื่อหลังรัฐประหาร เมื่อปี 2557 ขณะที่เดินทางไปสิงคโปร์ แล้วเจอกับคณะของข้าราชการระดับสูงหลายท่าน โดยเจอกับนายเบน สมิธ ด้วย แต่ยืนยันว่าไม่ได้คบหาแต่อย่างใดนั้น
กรณีดังกล่าว จะเป็นเรื่องบังเอิญไปพบกันได้อย่างไร คนไทยไม่ได้กินแกลบกินหญ้า หากแต่เป็นข้อพิรุธ ที่ถูกสังคมไทยวิจารณ์อย่างมากในโซเชียลต่อการปรากฎของภาพดังกล่าว หลังจากนายกฯ บช.ก. และ ปปง. ได้ออกแถลงยึดทรัพย์บุคคลต่างๆ ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอำพรางของเครือข่ายสแกมเมอร์ไว้ตรวจสอบเพียงข้ามคืน แม้ภาพต่างๆ ดังกล่าวจะถูกผู้หวังดีแต่อาจประสงค์ร้ายปล่อยออกมาสู่โซเชียลฯอย่างมีพิรุธก็ตาม
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า คำปฎิเสธของนายกฯ และ รมว.คลัง ประชาชนคงไม่อาจไว้วางใจได้ว่าจะเป็นจริงตามคำปฏิเสธดังกล่าวหรือไม่ เพราะภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า เมื่อมีไฟย่อมมีควัน ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น เพราะพฤติการณ์ตามภาพดังกล่าว อาจเข้าข่ายการคบหาสมาคมกับคู่กรณีที่มีชื่อเสียงในทางลบ
อันอาจจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดไว้ในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 17 และข้อ 19 ประกอบข้อ 27 ได้ อันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจำต้องนำความไปร้องเรียนและชี้เบาะแสให้ ป.ป.ช.ใช้อำนาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการไต่สวนในเชิงลึกเพื่อพิสูจน์ทราบให้จงได้ว่า ภาพที่ปรากฎนั้นนายกฯ รมว.คลัง อดีตข้าราชการระดับสูงหลายท่าน นายทุนพรรคการเมือง และนักธุรกิจชื่อดังดังกล่าว
มีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ และหรือเป็นไปตามคำปฏิเสธของนายกฯและรมว.คลังหรือไม่ และหลังจากนี้อาจจะต้องไปร้อง กกต.ให้ตรวจสอบพรรคการเมืองหลายพรรคที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วย