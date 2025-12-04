เยาวภา เจ๊แดง เข้าเยี่ยม ทักษิณ เผยพี่ชายขึ้นเวที พร้อม เสก โลโซ ร้อง 3 เพลงรวด โยนลูกชายตัดสินใจเป็นแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทยหรือไม่ ยันตัวเองวางมือแล้ว
วันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน ในการเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยวันนี้ถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 22 นับตั้งแต่ถูกคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา
ในช่วงเช้า นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ได้เดินทางมาเยี่ยมและใช้เวลาพูดคุย 20 นาที ก่อนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า เสก โลโซและคณะดนตรีจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ขึ้นเวทีแสดงในกิจกรรม “สร้างพลังพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี” เพื่อเป็นสวัสดิการเสริมสุขภาพใจผู้ต้องขัง พร้อมเผยว่า นายทักษิณ ได้เข้าร่วมรับฟังและพบปะบนเวทีในงานดังกล่าว
ต่อมาเวลา 11.40 น. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ และเสก โลโซ ได้ออกจากเรือนจำหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ก่อนขึ้นรถเรือนจำกลับออกไป โดยมีรายงานว่านายทักษิณ มีโอกาสสนทนากับเสก โลโซบนเวทีภายในกิจกรรมด้วย
เมื่อเวลา 12.55 น. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ เจ๊แดง น้องสาวของนายทักษิณ ซึ่งเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพียงลำพัง
ภายหลังการเยี่ยมประมาณ 20 นาที นางเยาวภา เปิดเผยว่า ตนได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า นายทักษิณได้ร้องเพลงบนเวทีจริง และเมื่อสอบถามจากเจ้าตัว นายทักษิณ ระบุว่าขึ้นร้องทั้งหมด 3 เพลง โดยหลังร้องเพลงแรกมีผู้ต้องขังเรียกร้องให้อีกเพราะสนุกสนาน ส่วนการร้องคู่กับเสก โลโซหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด
สำหรับเรื่องสุขภาพของนายทักษิณ อยู่ในเกณฑ์ปกติดี ก็โอเคตามสภาพ อยู่ในนั้นก็ไม่ได้สบายอะไร พร้อมได้ให้กำลังใจให้รักษาสุขภาพและมีกำลังใจเข้มแข็ง
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสชื่อ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชายของนางเยาวภา ที่ถูกเสนอว่าอาจเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย นางเยาวภา กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับพรรคและตัวบุคคล ไม่ขอชี้นำ เพราะลูกชายมีครอบครัวและตัดสินใจด้วยตนเองได้ ตนได้วางมือจากการเมืองแล้ว
เมื่อถามถึงสถานการณ์ภายในพรรคเพื่อไทยขณะนี้ นางเยาวภา กล่าวว่า ไม่ได้ติดตามใกล้ชิดแล้ว ขอห่วงเพียงพี่ชายซึ่งอยู่ในเรือนจำเท่านั้น