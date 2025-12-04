เพื่อไทย ซัดรัฐบาลจัดการ ‘ซีเกมส์’ ล้มเหลว ทำประเทศเป็นตัวตลกของภูมิภาค ชี้ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากความสะเพร่าของฝ่ายจัด
นายพายุ เนื่องจำนงค์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ว่า อีกไม่กี่วันจะมีพิธีเปิดซีเกมส์ ประเทศไทยได้เกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง หลังไม่ได้เป็นมายาวนาน 18 ปี ซึ่งเท่ากับว่าเยาวชนรุ่นปัจจุบัน ยังไม่เคยรับชมซีเกมส์ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จากที่ได้เห็นดราม่าต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย เช่น ไฟสนามไม่พร้อม ความผิดพลาดระบบตั๋วที่นั่ง อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน การว่าจ้างที่ไม่สมราคา สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ล้มเหลว เข้าใจว่างานระดับชาติ อาจมีการจัดการตกหล่นอยู่บ้างก่อนถึงวันจริง แต่ที่เราเห็นไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากความสะเพร่า การบริหารจัดการของผู้จัด
เราควรนำบุคลากรมืออาชีพเข้ามาจัดการตั้งแต่ต้น แต่พวกท่านกลับไม่ทำด้วยเหตุผลบางอย่าง จนซีเกมส์ที่ต้องแสดงศักยภาพด้วยทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาติ กลายเป็นงานหยาบที่ทำให้เราดูเป็นตัวตลกของภูมิภาค
เชื่อว่ากว่าจะถึงพิธีปิดซีเกมส์ เราจะเห็นความผิดพลาดที่เอาใบบัวกี่ใบปิดก็ไม่มิด ซีเกมส์ครั้งนี้คือของชาติ ไม่ใช่ของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่ง ถ้าจะแก้ไขก็ต้องทำเลย ไม่ใช่รอหลังพิธีปิดแล้วรอโทษใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง