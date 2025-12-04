สว.พิสิษฐ์ ค้านนัดโหวตร่างแก้รธน.วาระ 3 ช่วงสิ้นปี กระชั้นชิด-สมาชิกติดภารกิจช่วงปีใหม่ เผยมี 2 ปม สว.กังวลใจเนื้อหาร่างแก้รธน.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว หลังจากผ่านการพิจารณาวาระ 2 ช่วงวันที่ 10-11 ธ.ค.แล้ว คาดว่าจะกำหนดให้ลงมติวาระ 3 ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. หรือ ช่วงวันที่ 5 ม.ค. 2569 ว่า จากการพูดคุยกับสว. เห็นว่าควรเป็นช่วงต้นเดือนม.ค.2569 จะเหมาะสมกว่าวันที่ 29 ธ.ค.นี้ เพราะเป็นเวลาที่กระชั้นชิด

อาจทำให้มีเวลาพิจารณาเนื้อหาที่ผ่านวาระ 2 ไม่รอบคอบ อีกทั้งช่วงดังกล่าวใกล้เทศกาลหยุดยาว อาจมีสมาชิกรัฐสภาที่ติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมด้วยได้

นายพิสิษฐ์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมาด้วยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาว่าอาจมีการจัดเวทีเพื่อให้สว. ได้พิจารณาเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กมธ.พิจารณาเสร็จ ก่อนการประชุมในวันที่ 10-11 ธ.ค.นี้ แต่เมื่อพิจารณาเวลาแล้วกระชั้นชิดเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถมีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขณะนี้มีเพียงการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น

เมื่อถามว่ามีประเด็นใดที่สว.มีความกังวลต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่กมธ.แก้ไขหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า มีประเด็นที่ตนในฐานะกมธ. สงวนความเห็นไว้ เกี่ยวกับสถานะของสว. เมื่อพ้นจากวาระแล้ว มีสิทธิลงสมัคร สส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา และประเด็นการลงคะแนนเห็นชอบที่ควรกำหนดเงื่อนไข ต้องได้เสียงสว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสว.ที่มีอยู่ของวุฒิสภา

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