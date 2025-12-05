อนุทิน บอก อิ๊งค์-เศรษฐา รู้ดีทํางานยังไง โวโพลยกให้เป็นเบอร์ 2 ถ้าห่วยจริงคงไม่โดนปรับไปดูแลชีวิตปชช.ที่สธ. เย้ย” สุริยะ- เด็กพท.” เข้าไม่ถึงข้อมูล
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.68 ที่ท้องสนามหลวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว. มหาดไทย กล่าวกรณีพรรคเพื่อไทยระบุการปรับนายอนุทินออกจาก รมว.มหาดไทย เป็นเพราะทํางานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับการให้สัญชาติ เบน สมิธ ว่า
ก็ไม่มีอะไร ที่บอกว่าแต่ก่อนตนถูกปรับออกจากกระทรวงมหาดไทย เพราะทํางานช้าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากลืมอ่านโพลผลสำรวจไป ในยุครัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ นอกจากนายเศรษฐา และน.ส.แพทองธาร ตนก็เบอร์สอง
พรรคของท่านเองยังไม่ได้เบอร์ 2 เลย และเบอร์ 2 ก็ทิ้งเบอร์ 3 ห่างด้วย เวลาพูดก็พูดไปเรื่อย เพราะเขาไม่รู้เรื่อง คิดอะไรไม่ออกก็โทษนู่นโทษนี่ไว้ก่อน แต่ของตนนั้นชัดเจน ถ้าห่วยจริงๆ ไม่มีประสิทธิภาพ คนที่ขอให้ออกจากมหาดไทย ที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคง ไปดูแลประชาชน ถ้าเอาคนห่วยๆ ไปดูกระกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับชีวิตประชาชน ไม่ยิ่งหนักกว่านี้หรือ
“ถ้าผมไม่ได้เรื่อง คนแต่งตั้งนี่แย่เลยนะ แสดงว่าไม่ได้ห่วยหรอก ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกฯ และรมว.คมนาคม และอีกคนไม่รู้ใคร ท่านก็บอกว่าทํางานได้ดี ทุกคนก็ชม แล้วก็มาบอกว่าผมทํางานช้า ซึ่งมันจับโกหกได้หลายอย่าง โพลก็บอกว่าผมมาที่สอง ซึ่งดีแล้ว โชคดีแล้วที่ผมไม่มาที่หนึ่ง” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร โพสต์แสดงความคิดเห็นหัวข้อข่าว “นายอนุทินยอมรับว่ารู้จักกับนายเบนสมิธ โดยระบุว่า”เอ๊า” นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ท่านรู้เรื่องดีหมด เพราะเวลาที่คุย มีตน น.ส.แพทองธาร และนพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกฯ ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้ว อย่าลืมว่าตนไม่ได้ถูกปลด พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ฉะนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วมาพูด อย่าไปฟัง เพราะเขามาไม่ถึง
เมื่อถามว่าเต็มสิบให้คะแนนตัวเอง นายอนุทินหัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ” เดี๋ยวจะหาว่าคุย”