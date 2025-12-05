อนุสรณ์ จับโป๊ะ อนุทิน ปมภาพหลุดร่วมเฟรม เบน สมิธ ย้อนให้ภาพเล่าเรื่อง ทำไมถึงปราบสแกมเมอร์ไม่ได้ ถามกลับเกรงใจใคร
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.68 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีภาพหลุดนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ร่วมเฟรมกับนายเบน สมิธ เป็นสาเหตุที่รัฐบาลไม่กล้าปราบปรามหรือไม่ว่า
เมื่อครั้งที่นายอนุทิน ดูด สส.จากพรรคฝ่ายค้านไปเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทย ใช้การอธิบายว่าให้ภาพเล่าเรื่อง แต่พอมีภาพหลุดร่วมเฟรมกับนายเบน สมิธ นายอนุทินจะไม่ยอมเล่าอะไรเลยไม่ได้ ประชาชนอยากรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยภาพหลุด และมีเป้าประสงค์อย่างไร เพราะนายอนุทินบอกเองว่ารู้ว่าใครเป็นคนปล่อยภาพหลุดนี้ การยอมรับว่ารับเคยเจอนายเบน สมิธ 5-6 ครั้งนั้น
ประชาชนสงสัยว่านายอนุทินพบนายเบน สมิธครั้งหลังสุดเมื่อไหร่ กินข้าวกันครั้งล่าสุดวันไหน ถ้าเพิ่งพบกันในระยะใกล้ๆ นี้ ประชาชนจะได้รู้ชะตากรรมของตัวเอง เพราะปัญหาสแกมเมอร์ ดูเหมือนรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่ได้ขยับอะไรเลย เกรงใจใครหรือไม่ รวมถึงปมสินบน งดปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เดือนละ 40 ล้านบาท ซึ่งประชาชนเฝ้ารอฟังผลสอบว่าจะออกมากี่โมง และใครเป็นคนเสนอสินบนงดปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว
“นายอนุทินต้องระมัดระวังให้มากในการตอบคำถามกรณีภาพหลุดร่วมเฟรมกับนายเบนสมิธ เพราะหากมีภาพหลุดออกมาเพิ่มอีก แล้วย้อนแย้งกับสิ่งที่นายอนุทินพูด จะเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ทิ่มแทง ทำให้นายอนุทินดิ้นไม่หลุด และเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก” นายอนุสรณ์ กล่าว