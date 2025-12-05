Before-After พรรคเพื่อไทย-ประชาชาติ ลุย Big cleaning ปฏิบัติการทำความสะอาดบ้าน ถนนหน้าบ้าน เขตเทศบาลหาดใหญ่ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย -พรรคประชาชาติ ร่วมใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ ปฏิบัติการทำความสะอาดบ้านและถนนหน้าบ้าน ห้วงวันที่ 3-10 ธ.ค.68 รวม 8 วัน โดยพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชาติ

ร่วม Kick off กิจกรรมทำความสะอาด และฟื้นฟูชุมชนบริเวณตลาดกิมหยง เขตเทศบาลหาดใหญ่ ถนนชีวานุสรณ์ และมอบถุงยังชีพกว่า 500 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพก่อนที่เพื่อไทย-ประชาชาติ เข้าช่วยเหลือ…ย่านถนนชีวานุสรณ์ (ตรงข้ามตลาดกิมหยง) เขตเทศบาลหาดใหญ่

ภาพระหว่างเพื่อไทย-พรรคประชาชาติ ช่วยเหลือ…ย่านถนนชีวานุสรณ์ (ตรงข้ามตลาดกิมหยง)เขตเทศบาลหาดใหญ่

ภาพหลังพรรคเพื่อไทย-พรรคประชาชาติ ช่วยเหลือ…ย่านถนนชีวานุสรณ์ (ตรงข้ามตลาดกิมหยง)เขตเทศบาลหาดใหญ่

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