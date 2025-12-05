อดีตรองโฆษกรบ. จี้หน่วยงานรัฐตอบคำถามสังคม หลังผู้เชี่ยวชาญสากล ชี้ช่องโหว่พิสูจน์หลักฐานไทยไร้มาตราฐาน ตัวเลขความเร็วรถ คดีดังสวนทางกันสุดขั้ว
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.68 น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อดีตรองโฆษกรัฐบาล โพสต์ตั้งข้อสังเกตต่อความคลาดเคลื่อนของตัวเลขความเร็วรถในคดีอุบัติเหตุที่สังคมจับตา หลังศาลมีคำวินิจฉัยชัดว่า ผลทดสอบของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มีน้ำหนักมากที่สุด และสะท้อนปัญหาในกระบวนการพิสูจน์หลักฐานของไทยอย่างมีนัยสำคัญ
น.ส.ศศิกานต์ ระบุว่า ข้อมูลในสำนวนระบุว่า ช่วงเกิดเหตุมีตัวเลขความเร็วอยู่สองชุดหลัก ซึ่งสวนทางกันอย่างรุนแรง คือ 1.ชุด “ไม่เกิน 80 กม./ชม.” จากผู้เชี่ยวชาญจราจรกลางที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านความเร็วของศาล และ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ซึ่งเคยร่วมพิสูจน์ในคดีนายบรรยิน ตั้งภากรณ์ โดยทั้งสามรายให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน และ2.ชุดตัวเลข “177–180 กม./ชม.” มาจากการคำนวณของ พ.ต.อ.ธนสิทธิ์ แตงจั่น เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และถูกนำไปใช้ในกระบวนการสั่งฟ้องช่วงแรกของคดี
“ความแตกต่างแบบสุดขั้วดังกล่าวทำให้เกิดคำถามต่อมาตรฐานงานพิสูจน์หลักฐานไทยว่า เหตุใดตัวเลขทางเทคนิค ซึ่งควรมีความแน่นอนสูงจึงสามารถเปลี่ยนไปได้มากจนกระทบความเชื่อมั่นของสังคม”น.ส.ศศิกานต์ ระบุ
น.ส.ศศิกานต์ ระบุว่า เพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งดังกล่าว ศาลได้เชิญ ศ.เฮอร์มันน์ สเตฟาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำลองอุบัติเหตุระดับสากล เข้าตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยทั้งการคำนวณตามหลักฟิสิกส์ โปรแกรมจำลองเหตุการณ์ และการทดสอบชนจริง ศาลระบุว่า วิธีของสเตฟาน มีความน่าเชื่อถือสูง และผลการทดลอง ใกล้เคียงเหตุการณ์จริงอย่างมาก ให้ค่าความเร็วอยู่ที่ 76–79 กม./ชม. ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญไทย 3 รายในสำนวนแรกเริ่ม ในทางตรงกันข้าม ศาลเห็นว่า ตัวเลขของ พ.ต.อ.ธนสิทธิ์ โดยเฉพาะค่าความเร็ว 177 กม./ชม. มีความคลาดเคลื่อนสูงจน ไม่น่าเชื่อถือและรับฟังไม่ได้ ขณะที่ผลวิเคราะห์ครั้งหลังสุดของเจ้าตัวที่ระบุ 79.22 กม./ชม. ทำให้เกิดคำถามเพิ่มขึ้นว่า ตัวเลขชุดแรกมีที่มาอย่างไร และกระบวนการตรวจซ้ำมีความโปร่งใสเพียงใด
น.ส.ศศิกานต์ ระบุอีกว่า นักวิชาการด้านนโยบายยุติธรรมมองว่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อน “ปัญหาเชิงโครงสร้าง” ของระบบพิสูจน์หลักฐานไทย ทั้งในแง่การพึ่งพาความเห็นรายบุคคลมากเกินไป การขาดทีมตรวจสอบอิสระ ไปจนถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลดิบอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่หลายประเทศใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการแทรกแซงในคดีที่มีเดิมพันสูง กรณีนี้จึงกลายเป็นแรงกดดันสำคัญให้หน่วยงานรัฐต้องตอบคำถามสังคมว่า ไทยพร้อมหรือยังที่จะยกระดับงานพิสูจน์หลักฐานให้อยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้คดีสำคัญของประเทศต้องเผชิญความคลาดเคลื่อนที่บั่นทอนศรัทธาประชาชนอีกในอนาคต