ลิณธิภรณ์ สวน อนุทิน เลิกอ้างโพลในอดีต วันนี้พิสูจน์ นั่งนายกฯ 3 เดือน คะแนนนิยมร่วงทุกสำนัก ไร้ภาวะผู้นำ แก้ปัญหาไม่คืบ ชี้สมัยเป็น มท.1 เมินมติ ครม.ไม่เร่งตัดไฟปราบสแกมเมอร์ เย้ย “พูดแล้วทำไม่เป็น”
ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองเลขาธิการพรรค กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า การถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่เพราะทำงานไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมยังอ้างผลโพลว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 มาโดยตลอด ทั้งในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน และรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อีกทั้งย้ำว่าหากทำงานไม่ดีจริง คงไม่ถูกเชิญไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน
ดร.ลิณธิภรณ์ระบุว่า นายอนุทินกำลัง “สร้างวาทกรรมหนีความจริง” และโยนความผิดให้ผู้อื่นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ เพราะหากมีผลงานจริง ประชาชนคงได้เห็นมาตรการ ตัดน้ำ–ตัดไฟ เพื่อแก้ปัญหาสแกมเมอร์อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 2 เมษายน 2567 ในสมัยรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ซึ่งเห็นชอบให้เร่งปราบอาชญากรรมออนไลน์ แต่กระทรวงมหาดไทยกลับไม่ขับเคลื่อนจนงานค้างสะสม
จนกระทั่งรัฐบาล น.ส.แพทองธารเข้ามาบริหาร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 จึงประกาศให้สามารถ “ตัดไฟได้ทันที” วันถัดมา ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีคำสั่งให้ดำเนินการทันที และต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ก็เดินหน้าอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการเหล่านี้ไม่เคยถูกผลักดันจริงในยุคที่นายอนุทินยังเป็น รมว.มหาดไทย
ดร.ลิณธิภรณ์ยังกล่าวถึงการทำงานด้านยาเสพติดในยุคนายอนุทินเป็น มท.1 ว่า แม้รัฐบาลเร่งปราบผู้ค้ารายใหญ่และสกัดการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน แต่ในระดับพื้นที่กลับล่าช้าและขาดการขับเคลื่อนร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่ควรสร้างความปลอดภัย ฟื้นฟูชุมชน และเร่งปราบผู้ค้ารายย่อย แต่กลับ “ทำงานเหมือนหอยทาก” จนต้องให้นายกฯ แพทองธารในขณะนั้นกำชับซ้ำหลายครั้ง
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า วลี “พูดแล้วทำไม่เป็น” ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อ นายอนุทิน ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับไม่เร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์ทันที ทั้งที่สหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายสแกมเมอร์ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2568 ซึ่งควรเป็นจังหวะให้ไทยเร่งกวาดล้าง แต่กลับนิ่งเฉย จนเกิดวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้และมีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมาก สะท้อนการขาดภาวะผู้นำ การตัดสินใจล่าช้า และไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา จนประชาชนตั้งคำถามว่า “ยึดทรัพย์สแกมเมอร์เพื่อกลบภาพความล้มเหลวจากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้หรือไม่”
ตลอด 3 เดือนภายใต้การบริหารของนายกฯ อนุทิน คือ “พูดแล้วทำไม่ได้” ต่อเนื่องตั้งแต่ยุคที่เป็น มท.1 ไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติด เรื่องสแกมเมอร์ และล่าสุดคือการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งสะท้อนถึงภาวะผู้นำที่ล้มเหลว แต่กลับเลือกอ้างผลโพลความนิยมในอดีต ทั้งที่ตัวเลขเหล่านั้นเป็นผลมาจากการพึ่งผลงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ดร.ลิณธิภรณ์ ย้ำว่า ปัจจุบันผลโพลของทุกสำนักชี้ชัด ที่ประชาชนให้คะแนน “สอบตกเกือบทั้งหมด” ในการบริหารจัดการน้ำท่วม ภาพรวมถือว่าล้มเหลวอย่างหนัก คะแนนนิยมส่วนบุคคลของนายอนุทินตกลงเหลือเพียง 4.38% ส่วนพรรคภูมิใจไทยตกไปอยู่ลำดับที่ 6 เหลือ 5.32% สะท้อนสายตาประชาชนอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ การที่นายอนุทินอ้างว่าตนเคยเป็นอันดับ 2 ของโพลตลอดนั้น “เปรียบเทียบกันไม่ได้” เพราะตอนนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งมีผลงานโดดเด่น ต่างจากผลงานของกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นที่ไม่เป็นรูปธรรมจนต้องถูกปรับออกจาก ครม. และเมื่อวันนี้นายอนุทินมีอำนาจเต็ม ประชาชนจึงเห็นผลงานจริงชัดเจนในวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ และเมื่อดูผลโพลปัจจุบัน คะแนนยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง
“ทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงว่า นายอนุทินพูดแล้วทำไม่ได้” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว