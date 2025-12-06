“อนุทิน” บินหาดใหญ่ บิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย-มอบถุงยังชีพชาวสตูล ปัดตอบ ปม นายก อบจ.สงขลา ด้อยค่า อส.- คนไทยบาดเจ็บสู้รบเมียนมา
เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง เพื่อตรวจราชการ จ.สงขลา และ จ.สตูล
โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะร่วมลงพื้นที่ด้วย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา กล่าวในลักษณะด้อยค่ากองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวมถึงกรณีคนไทยใน อ.แม่สอด จ.เชียงราย ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในเมียนมา ซึ่งนายอนุทิน โบกมือปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภารกิจนายกฯ ในการลงพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.สตูล วันนี้ช่วงเช้านายกฯ จะประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ถึงแผนฟื้นฟู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 12
จากนั้น จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ ที่บริเวณตลาดกิมหยง
ก่อนที่ช่วงบ่ายนายกฯ จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป จ.สตูล เพื่อเยียมเยียนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตามบ้านเรือน 200 ถุง ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล และชุมชนชนาธิป
จากนั้น เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพ 800 ถุง ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือใต้ ต.คลองขุด ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงเย็น