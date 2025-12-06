‘เพื่อไทย’ จ่อยื่นซักฟอก ‘อนุทิน’ ชี้ถ้ามั่นใจว่าไม่ผิด ลองไปขอให้พรรคส้มโหวตช่วย โอดมีแค่ 141 เสียงล้มรัฐบาลไม่ได้ หากพรรคประชาชนไม่ช่วย
นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเตรียมยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้ได้มีการคุยกัน เราพร้อมที่จะยื่นอภิปราย แต่กำลังดูช่วงเวลา เพราะไม่อยากเป็นแพะถูกโยงว่าการที่พรรคยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการเยียวยาประชาชนภาคใต้ไม่สำเร็จ ดังนั้น เราต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมสุด เพราะเขาขู่ฟอด ๆ ว่าถ้าเรายื่นก็จะยุบสภา ซึ่งถ้าจะยุบก็ยุบ เราไม่ได้กลัว
นายสรวงศ์ กล่าวต่อว่า การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน ทุกครั้งที่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ยังไม่เคยเห็นใครยุบสภาหนี หากเขายืนยันที่จะยุบสภา นั่นคือเพราะไม่อยากถูกตรวจสอบ ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่จำเป็นต้องยุบสภา
นายอนุทิน ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีเสียงสนับสนุนถึง 311 เสียง ถ้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด หรือทำอะไรแล้วประเทศชาติไม่ได้รับความเสียหาย ควรไปโน้มน้าวคนที่โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีสนับสนุนต่อ พรรคเพื่อไทย มีเพียง 141 เสียง ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพรรคประชาชน
ส่วนที่มีคนตั้งคำถามว่า จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปทำไม ในเมื่ออีกหนึ่งเดือน จะมีการยุบสภาแล้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า แต่อีกหนึ่งเดือนนั้น รัฐบาลอาจจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยไปได้