แก้ปัญหาป่าทับคน! พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ลุยชายแดนใต้ ชูคืนความเป็นธรรมชาวบ้าน ย้ำรัฐต้องยอมรับความผิดพลาด ไม่ใช่ผลักให้ประชาชนเป็นโจร
วันที่ 6 ธ.ค. 2568 ที่วัดประชุมชลธารา (วัดสุไหงปาดี) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรมว.ยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เข้ากราบพระธรรมวัชรจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18
ก่อนจะประชุมรับฟังความเห็นภาคประชาชน โดยมี นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ, นายอับดุลอายี สาแม็ง สส.ยะลา พรรคประชาชาติ, นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บรรยากาศของการประชุม ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์
พ.ต.อ.ทวี กล่าวถึงปัญหาเรื้อรังที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณี “ที่ดินทับซ้อน” โดยระบุว่า หลายพื้นที่ชุมชนและวัดวาอารามตั้งอยู่มาก่อนนับร้อยปี แต่กลับถูกภาครัฐประกาศเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติทับที่ในภายหลัง
ทั้งที่ตามหลักกฎหมาย ก่อนจะมีการประกาศเขตหวงห้าม เจ้าหน้าที่ต้อง “เดินสำรวจ” ด้วยเท้า เพื่อกันพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ออกไป แต่ในอดีตกลับไม่มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนกลายเป็นผู้บุกรุกในที่ดินของตนเอง
พ.ต.อ.ทวี ได้ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี โดยระบุว่า การต่อสู้เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน นั่นคือ “แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่เก็บรักษาไว้ที่ GISTDA ประเทศไทยมีการถ่ายภาพทางอากาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495
แต่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมา ไมโครฟิล์มเสียหาย ทำให้ขาดหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศในการนำมาซ้อนทับเพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทำกิน ร่องรอยสวนยาง และบ้านเรือนของชาวบ้านที่มีมาก่อนการประกาศเขตป่า
พ.ต.อ.ทวี ได้เน้นย้ำว่า กฎหมายที่ดีต้องไม่ด้อยค่าเกษตรกร หรือกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ได้รับสิทธิ์ที่ดินต้องยากจน แต่ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมั่นคงและร่ำรวยได้ เหมือนในต่างประเทศ พร้อมยืนยันที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมนำหน้า เพื่อพิสูจน์เจตนาบริสุทธิ์ของชาวบ้านที่อยู่อาศัยทำกินมาก่อน และแก้ไขความผิดพลาดของรัฐที่เกิดขึ้นในอดีต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผยความคืบหน้าของการประชุมฯ ว่าจากการที่ พ.ต.อ.ทวี ได้เข้ามารับหน้าที่ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงในขณะนี้
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างฯ ได้ประชุมรับฟังความเห็นเพิ่มเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้สูงสุด เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ซึ่งกมธ.คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่จะเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สามัญประจำปีครั้งที่ 2)